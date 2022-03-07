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    Арестович розповів, чому навіть після захоплення дамби вода до Криму не пішла

    Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому навіть після захоплення домби окупантами, вода до Криму так і не пішла - Арестович розповів, чому навіть після захоплення дамби вода до Криму не пішла
    Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, чому навіть після захоплення домби окупантами, вода до Криму так і не пішла
    Фото: Главком

    Окупанти підірвали дамбу у Новій Каховці зі сподіванням пустити воду до Криму

    Окупанти підірвали дамбу біля Новокаховської ГЕС і водосховища, але це не допомогло пустити воду до окупованого Криму. Щоби пустити воду до окупованого Росією півострова, цього замало. Про це сказав радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми Марка Фейгіна.

    «Але підірвати її (дамбу) можна хоч тричі. Перш ніж піде вода в Крим – там треба ще дуже сильно постаратися. Наскільки я знаю – вона (вода) не йде. Інакше б вони переможно протрубили про це все. Ми зробили так, що це не так просто відновити навіть після захоплення», – зазначив радник глави ОП.

    Він зазначив, що окупанти на захоплення ГЕС і дамби кинули значні сили. Але наразі це їм не допомогло.

    Як повідомлялося, 24 березня на територію Каховської ГЕС, що у п’яти кілометрах від міста Нова Каховка на Херсонщині зайшли невідомі озброєнні особи. Пізніше з’ясувалося, що це були російські військові.

    Теги: Херсонщина Олексій Арестович
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    Арестович розповів, чому навіть після захоплення дамби вода до Криму не пішла