Активна фаза війни має закінчитися через 2-3 тижні, – Арестович

Під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом активна фаза боїв майже завершена, зазначив Арестович

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що активна фаза війни має закінчитися через 2-3 тижні. Про це Арестович написав в своєму Telegrram.

«Активна фаза майже завершена під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом. Навіть якщо вони десь нашкребуть якісь резерви, спробують перейти в наступ, то все одно, все закінчиться їхньою поразкою. Ну просто на тиждень це або на 10 днів ще вилучиться. Кінець тут один, вони стратегічно програли, програють та оперативно.Я думаю, що середина квітня, кінець квітня – кияни, що виїхали, зможуть повертатися додому», – зазначив Арестович.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 березня, вранці житловий квартал у Подільському районі Києва був обстріляний російськими окупантами.

Як наслідок одна людина загинула, 19 постраждали, із них четверо дітей. Пошкоджені шість житлових будинків, дитсадок та школа.

Розпочалася двадцять третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, що намагаються закріпитися та утримувати захоплені оборонні рубежі.