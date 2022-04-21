Арестович назвав чотири «ворога» російської армії на Донбасі

Перший ворог армії окупантів – російське політичне керівництво

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію на Донбасі після нового наступу окупантів та назвав чотири «ворога» армії РФ. Про це Арестович розповів в інтерв’ю для каналу «Фейгін Live».

«Можна сказати, що російська армія старається. Вони старанно намагаються робити все, як вчили в академіях – наступати героїчно, туди-сюди. Але у російської армії є чотири вороги. Перший – російське політичне керівництво. Другий – це російське командування операції. А далі ще два вороги – дороги і дурні», – зазначив Арестович.

«Тому ЗСУ намагаються зустрітися з російською армією по-справжньому, але вони все ще добираються і ніяк не можуть пройти перших чотири перешкоди. Насправді поки вся ця історія змістилася в область інформаційних операцій тих людей в Росії, які за це відповідають і як завжди роблять це вкрай невміло», – додав він.

За даними Генштабу, станом на 20 квітня в Україні вже ліквідовано майже 21 тисячу російських військових.

Не секрет, що Росія усіма способами приховує втрати своїх військових вже багато років. Так, у 2015 році російський президент Володимир Путін видав указ, згідно з яким відомості, які розкривають втрати особового складу у воєнний час, а також «у мирний час у період проведення спеціальних операцій» стали держтаємницею. Повноваженнями щодо розпорядження цими відомостями наділено Міноборони РФ.

У Кремлі тоді відкидали припущення, що є зв'язок між указом та війною в Україні. Група активістів, правозахисників та журналістів безрезультатно намагалася оскаржити указ у Верховному суді Росії. Вони доводили, що указ ухвалено з численними порушеннями законодавчих норм – зокрема, про право громадян на вільний пошук та розповсюдження інформації. Верховний суд усі РФ аргументи позивачів відхилив.