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    Події в Україні

    Арестович: У Кремля зараз є три виходи, у нас – два (відео)

    Олексій Арестович прогнозує подальший хід війни - Арестович: У Кремля зараз є три виходи, у нас – два (відео)
    Олексій Арестович прогнозує подальший хід війни

    Серед варіантів України – винос вперед ногами російського угруповання

    Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович озвучив виходи, які наразі є у Києва і Москви для завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю «Фейгін Live».

    «У Кремля зараз є три виходи, у нас – два», – розповів Арестович про подальший перебіг війни

    На його думку, варіанти Кремля такі:

    • переговори (після провалу операції на сході);
    • позиційна війна;
    • мобілізація.

    Варіанти Києва:

    • переговори;
    • винос уперед ногами російського угруповання з України.

    «Ми дуже хочемо зробити друге, але все ще залишаємо шанс на переговори. Президент сьогодні підтвердив, якщо знищать захисників Маріуполя, або якщо проведуть якийсь референдум з «Херсонською народною республікою», то ми виходимо з переговорів. І далі у нас тільки один варіант – їхнє винесення вперед ногами», – сказав Арестович.

    Нагадаємо, Арестович також прогнозує, що Україна завдяки поставкам озброєння від партнерів до кінця травня-початку червня матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович: У Кремля зараз є три виходи, у нас – два (відео)