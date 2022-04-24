Арестович: У Кремля зараз є три виходи, у нас – два (відео)
Серед варіантів України – винос вперед ногами російського угруповання
Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович озвучив виходи, які наразі є у Києва і Москви для завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю «Фейгін Live».
«У Кремля зараз є три виходи, у нас – два», – розповів Арестович про подальший перебіг війни
На його думку, варіанти Кремля такі:
- переговори (після провалу операції на сході);
- позиційна війна;
- мобілізація.
Варіанти Києва:
- переговори;
- винос уперед ногами російського угруповання з України.
«Ми дуже хочемо зробити друге, але все ще залишаємо шанс на переговори. Президент сьогодні підтвердив, якщо знищать захисників Маріуполя, або якщо проведуть якийсь референдум з «Херсонською народною республікою», то ми виходимо з переговорів. І далі у нас тільки один варіант – їхнє винесення вперед ногами», – сказав Арестович.
Нагадаємо, Арестович також прогнозує, що Україна завдяки поставкам озброєння від партнерів до кінця травня-початку червня матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією.