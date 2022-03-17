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    Арестович назвав кількість вбитих російських генералів в Україні

    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Арестович назвав кількість вбитих російських генералів в Україні
    В Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Щоденно росармія б'є по військових об'єктах та житлових будинках

    Радник керівника офісу президента Олексій Арестович назвав кількість вбитих російських генералів в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю агентству УНІАН.

    «За офіційними російськими даними, вбито чотири російських генерали. Надалі, я думаю, що вони просто не будуть більше публікувати таку інформацію, хіба що в регіональній пресі. А насправді, за нашими даними, українськими військами вже вбито 8-9 російських генералів. Така собі відповідь: «Це вам за пологовий, рєбята», – наголосив Арестович.

    За його словами, щоденно росармія б'є по військових об'єктах України. Зокрема, по об'єктах військової промисловості. Коли ж вони не влучають, то б'ють по житлових будинках.

    «От, в Маріуполі вони б'ють по житлових будинках свідомо. А у Києві ще ні. Ті снаряди, які потрапили на Оболоні та Подолі – це, скоріше за все, ексцес виконавців. Або просто невірно навели, або ж хтось з росіян просто вирішив «пальнуть» в гарячці: «Нате вам, кляті укропи!». Та ми маємо бачити, що це один-два снаряди, а не системний обстріл», – зазначив радник керівника офісу президента.

    Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Як відомо, наші воїни ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку Росії полковника Сергія Сухарєва. Сухарєв очолював полк ВДВ Росії, який брав участь у вторгненні до України. За даними видання, крім нього, на українській землі були ліквідовані капітан Олексій Нікітін, старший сержант Сергій Лебедєв, сержант Олександр Лимонов, а також єфрейтор Юрій Дегтярьов.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович назвав кількість вбитих російських генералів в Україні