Щоденно росармія б'є по військових об'єктах та житлових будинках

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович назвав кількість вбитих російських генералів в Україні. Про це він заявив в інтерв’ю агентству УНІАН.

«За офіційними російськими даними, вбито чотири російських генерали. Надалі, я думаю, що вони просто не будуть більше публікувати таку інформацію, хіба що в регіональній пресі. А насправді, за нашими даними, українськими військами вже вбито 8-9 російських генералів. Така собі відповідь: «Це вам за пологовий, рєбята», – наголосив Арестович.

За його словами, щоденно росармія б'є по військових об'єктах України. Зокрема, по об'єктах військової промисловості. Коли ж вони не влучають, то б'ють по житлових будинках.

«От, в Маріуполі вони б'ють по житлових будинках свідомо. А у Києві ще ні. Ті снаряди, які потрапили на Оболоні та Подолі – це, скоріше за все, ексцес виконавців. Або просто невірно навели, або ж хтось з росіян просто вирішив «пальнуть» в гарячці: «Нате вам, кляті укропи!». Та ми маємо бачити, що це один-два снаряди, а не системний обстріл», – зазначив радник керівника офісу президента.

Нагадаємо, що в Україні триває 22-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, наші воїни ліквідували командира 331-го гвардійського парашутно-десантного полку Росії полковника Сергія Сухарєва. Сухарєв очолював полк ВДВ Росії, який брав участь у вторгненні до України. За даними видання, крім нього, на українській землі були ліквідовані капітан Олексій Нікітін, старший сержант Сергій Лебедєв, сержант Олександр Лимонов, а також єфрейтор Юрій Дегтярьов.