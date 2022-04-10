Друга фаза війни вже триває. Арестович назвав дату її початку

Завдяки Збройним силам України просування ворога призупинилося

Друга фаза повномасштабної російсько-української війни триває вже п’ять діб. Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв’ю «24 каналу».

«Друга фаза триває вже п’ять діб. Вона почалася п’ять днів тому. Єдине, що вона почалася не так, як їм гадалося», - сказав він.

За словами Арестовича, російські війська намагалися завдати ударів одночасно з півночі і з півдня, тобто від Ізюма та Волновахи. Однак завдяки роботі Збройних сил України ворог не може просунутися по лінії Вугледар-Мар’їнка.

Водночас, нагадав Арестович, на півночі загарбникам вдалося взяти Ізюм та розпочати наступ у напрямку Слов’янська та Краматорська. Він запевнив, що українські війська проводять на цій території оборону вдало, тому просування ворога призупинилося.

Як повідомлялося, за даними Генштабу, станом на 10 квітня, ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника.

Нагадаємо, Арестович прогнозує, що другий раунд збройного протистояння Росії та України невідворотній за кілька років. Щоправда, він буде не таким масштабним, адже боєздатність армія окупантів наразі сильно постраждала.

Також, на його думку, активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку, що наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.