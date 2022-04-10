  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Друга фаза війни вже триває. Арестович назвав дату її початку

    Олексій Арестович запевняє,&nbsp;що українські війська проводять оборону вдало - Друга фаза війни вже триває. Арестович назвав дату її початку
    Олексій Арестович запевняє, що українські війська проводять оборону вдало

    Завдяки Збройним силам України просування ворога призупинилося

    Друга фаза повномасштабної російсько-української війни триває вже п’ять діб. Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв’ю «24 каналу».

    «Друга фаза триває вже п’ять діб. Вона почалася п’ять днів тому. Єдине, що вона почалася не так, як їм гадалося», - сказав він.

    За словами Арестовича, російські війська намагалися завдати ударів одночасно з півночі і з півдня, тобто від Ізюма та Волновахи. Однак завдяки роботі Збройних сил України ворог не може просунутися по лінії Вугледар-Мар’їнка.

    Водночас, нагадав Арестович, на півночі загарбникам вдалося взяти Ізюм та розпочати наступ у напрямку Слов’янська та Краматорська. Він запевнив, що українські війська проводять на цій території оборону вдало, тому просування ворога призупинилося.

    Як повідомлялося, за даними Генштабу, станом на 10 квітня, ворог намагається завершити підготовку до проведення наступальної операції на сході України. Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника.

    Нагадаємо, Арестович прогнозує, що другий раунд збройного протистояння Росії та України невідворотній за кілька років. Щоправда, він буде не таким масштабним, адже боєздатність армія окупантів наразі сильно постраждала.

    Також, на його думку, активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.

    Раніше в інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку, що наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.

    Читайте також: Військовий експерт Михайло Самусь: Наступний етап війни буде для росіян ще трагічнішим
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Друга фаза війни вже триває. Арестович назвав дату її початку