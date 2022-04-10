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    Провал війни в Україні. Арестович розповів, що Кремль почав шукати винних серед своїх

    Арестович:&nbsp;&laquo;У Росії є одна форма вини, як запевняє нас російська опозиція, &ndash; це зрада&raquo; - Провал війни в Україні. Арестович розповів, що Кремль почав шукати винних серед своїх
    Арестович: «У Росії є одна форма вини, як запевняє нас російська опозиція, – це зрада»
    фото з відкритих джерел

    За його словами, президент Росії Володимир Путін має отримати хоч якусь перемогу

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в контексті новини про переведення керівника 5-ї служби ФСБ Росії Сергія Бесіди в СІЗО впевнений, що там вже шукають винних у провалі війни проти України. Причому розглядаючи їх тільки як зрадників. Про це Арестович заявив в ефірі «Радіо НВ».

    «Мова про те, що в Росії шукають винних. Мають бути винні. У Росії є одна форма вини, як запевняє нас російська опозиція, – це зрада. У Росії не можна бути просто винуватим. Ти обов'язково повинен когось зрадити», – зазначив він.

    За його словами, президент Росії Володимир Путін має отримати хоч якусь перемогу. І так як в Україні вона йому не світить, в Кремлі почали пошук винних всередині країни.

    Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що окупований російськими військами Мелітополь перетворюється на Чорнобаївку, а українські сили накривають позиції окупанти на місцевому аеродромі.

    Також Арестович розповів, як ЗСУ відповіли на обстріл краматорського вокзалу. Також він анонсував другий раунд війни Росії та України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Провал війни в Україні. Арестович розповів, що Кремль почав шукати винних серед своїх