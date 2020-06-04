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    Археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн

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    Унікальні знахідки археологів - Археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн
    Унікальні знахідки археологів
    Фото Черкаського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини h

    Історія заснування Черкас починається із XIII століття, але люди там жили ще з кам'яного віку

    У Черкасах під час будівництва багатоповерхівки знайшли унікальні археологічні об'єкти. На місце прибули археологи та розкопали доіндустріальну кераміку та 300-річну гончарну піч.

    Експерти припускають, що колись на тому місці могло бути подвір'я гончаря, повідомляє 24 канал.

    Науковці знайшли десятки залишків глиняного посуду та спеціальну піч – так званий, гончарний горн. Зліплений він із глини та за давньою технологією – укріплений битим посудом.

    Ці знахідки археологи буквально врятували, бо забудовники зібралися зводити багатоповерхівку без попередніх розкопок. І лише під тиском археологів погодилися профінансувати дослідження.

    «Ми сподіваємося, що з цих розкопок почнеться стабільне застосування закону про охорону пам'яток. Так має бути, так є в усьому цивілізованому світі. Досі у нас це було винятком», – наголосив археолог Михайло Сиволап.

    З черепків зберуть глечики у Черкаському археологічному музеї. Тут уже очистили та просушують перед вивченням посуд та кахлі.

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    Археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн
    Археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн
    Археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн
    Археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн
    Археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн
    Археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн
    Археологи розкопали у центрі Черкас старовинний гончарний горн

    Археологи нагадали, що історія заснування Черкас починається із XIII століття, але люди там жили ще з кам'яного віку. Найбільше нашарувань культури є саме в центральній частині міста, поруч із Дніпром. Вздовж річки тягнулись найдавніші вулиці та хати.

    «У проміжках між ямами та перекопами, звичайно, є незаймані ділянки. Там трапляються матеріали і скіфського періоду. Зокрема – скіфська ліпна кераміка», – прокоментував Антон Дєткін, працівник археологічного музею.

    Але відколи у Черкасах почали будувати багатоповерхівки, досліджують землю під ними лише вдруге. Спеціалісти запевнили, що через забудову без розкопок уже втрачено 50% історії міста.

    історія Черкаси музеї археологія
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