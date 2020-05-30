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    У світі

    Пізанську вежу відкрили для відвідувачів після двох місяців карантину

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    Перші відвідувачі сьогодні змогли піднятися на вершину знаменитої Пізанської вежі - Пізанську вежу відкрили для відвідувачів після двох місяців карантину
    Перші відвідувачі сьогодні змогли піднятися на вершину знаменитої Пізанської вежі
    Фото: Аnsa

    Першими гостями відкритого монументу стали батько та його десятирічна донька з Пізи

    Знаменита Пізанська вежа в Італії знову відкрилася для туристів, через понад два місяці після закриття у зв'язку з пандемію коронавірусу.

    Про це повідомляє La Repubblica.

    «Сьогодні, через понад два місяці від закриття, перші відвідувачі змогли з’явитися на площі Міраколі у Пізі та піднятися на вершину знаменитої Пізанської вежі», - зазначає видання.

    Першими гостями відкритого монументу стали батько та його десятирічна донька з Пізи.

    «Це історичний момент» - зазначив П'єрфранческо Пачіні, голова адміністрації відомої у світі пам'ятки.

    Як відомо, в Італії кількість померлих від коронавірусу перевищила 33 тисячі.

    Коронавірус в Україні
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      23204
    • Хворіють
      13197
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    Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж 29 травня (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

    історія Італія туризм карантин
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