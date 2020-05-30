Пізанську вежу відкрили для відвідувачів після двох місяців карантину
Першими гостями відкритого монументу стали батько та його десятирічна донька з Пізи
Знаменита Пізанська вежа в Італії знову відкрилася для туристів, через понад два місяці після закриття у зв'язку з пандемію коронавірусу.
Про це повідомляє La Repubblica.
«Сьогодні, через понад два місяці від закриття, перші відвідувачі змогли з’явитися на площі Міраколі у Пізі та піднятися на вершину знаменитої Пізанської вежі», - зазначає видання.
Першими гостями відкритого монументу стали батько та його десятирічна донька з Пізи.
«Це історичний момент» - зазначив П'єрфранческо Пачіні, голова адміністрації відомої у світі пам'ятки.
Як відомо, в Італії кількість померлих від коронавірусу перевищила 33 тисячі.
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Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж 29 травня (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.