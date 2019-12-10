Президент України визнав, що до питання Криму на саміті у Парижі не дійшли



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Зустріч Нормандської четвірки 9 листопада

Президент стверджує, що у своїй вступній промові про Крим все ж говорив

Президент України Володимир Зеленський планував на зустрічі лідерів «нормандського формату» порушити питання анексованого Росією Криму, проте до детального його обговорення не дійшли.

Про це Зеленський розповів під час спілкування з українськими журналістами по заверешенню саміту у Парижі.

«Чесно кажучи, я готувався предметно і дуже хотів обговорювати це питання. Я не буду брехати, тому що на першому ж питанні про розведення - у мене своя позиція - ми дуже довго витратили. 30-40 хвилин ми витратили часу на одне питання, потім обмін - він пішов легше... До Криму детально ми не дійшли», - зазначив Зеленський, але додав, що у своїй вступній промові про Крим говорив.

Водночас президент нагадав, що за чотири місяці має відбутися наступний «нормандський саміт» і пообіцяв порушити там питання анексованого Криму.

Раніше президент Володимир Зеленський виступив на підсумковій пресконференції лідерів Нормандської четвірки. Він озвучив «червоні лінії», які не перетне як президент України.

Зеленський розповів про підсумки саміту та зізнався, що є багато питань, які не вдалось вирішити. Зеленський показав Путіну, що в Україні люди здатні спілкуватись різними мовами.

Також він назвав «найголовнішу перемогу» саміту.

Натомість президент РФ Володимир Путін заявив, що у відносинах з Україною вже є якесь потепління.

Повне, всебічне та безстрокове припинення вогню на сході України, яке повинно розпочатися до кінця 2019 року, додав президент України.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що були досягнуті пункти про розмежування, розширення мандати ОБСЄ та рішення про проведення наступної зустрічі.

Президент Франції Еммануель Макрон задоволений зустріччю лідерів «нормандського формату» у Парижі 9 грудня.