«Аріон, Надія і гривня»: хакери викрали дані таємних проєктів ФСБ Росії



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Хакери передали інформацію для розповсюдження групі Digital Revolution

Хакери, що вкрали 7,5 терабайта даних Федеральної служби безпеки Росії, зламавши сервери підрядника спецслужби, надіслали інформацію журналістам.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Вкрадені дані стосуються таємних проєктів з деанонімізації користувачів ресурсу Tor (браузер, що дозволяє лишатись в інтернеті інкогніто), отримання інформації з соцмедіа та відокремлення інтернету в Росії від світової мережі.

Хакери передали інформацію для розповсюдження групі Digital Revolution, яка відома спробами попередніх хакерських нападів на ФСБ.

Також дані отримали і деякі великі ЗМІ Росії.

Зловмисники також оприлюднили назви таємних проєктів: «Аріон», «Надія», «Відносини», «Гривня» а також імена деяких співробітників компанії, однак ці файли ФСБ оприлюднено не було.

Видання зазначає, що це може бути найбільшим в історії витоком даних про роботу російських спецслужб в інтернеті.

До слова, у листопаді 2019 року в Росії набуде чинності закон про «суверенний інтернет». Озвученою метою закону є забезпечення цілісності російського сегмента інтернету у разі ізоляції його від зовнішньої мережі. Критики закону вважають, що він дасть російській владі можливість ізолювати російський сегмент інтернету з політичних причин.

Нагадаємо, нещодавно хакери викрали фото з бази прикордонної служби США.