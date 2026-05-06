Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву

Межа льоду зараз знаходиться набагато ближче до полюса, ніж середні показники за період 1981–2010 років

Супутникові дані зафіксували шокуючий мінімум морського льоду, якого не було з 1980 року

Рівень арктичного морського льоду в другій половині березня 2026 року впав до історичного мінімуму, значно відхилившись від кліматологічної норми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані EUMETSAT OSI SAF.

За даними спостережень, проведених у період з 15 по 28 березня 2026 року, площа морського льоду в Арктиці залишалася на найнижчому рівні за всю історію спостережень для цієї пори року. Зазвичай у березні льодовий покрив досягає свого річного максимуму після зимового розширення, проте цьогоріч зафіксовано суттєве скорочення порівняно з середніми історичними показниками.

Візуалізація даних Copernicus демонструє, що червона лінія графіка 2026 року впевнено тримається нижче сірих ліній, що представляють показники кожного року, починаючи з 1980-го.

Безперервне спостереження за динамікою льоду має вирішальне значення для:

оцінки кліматичних змін на планеті;

забезпечення безпеки морської навігації;

управління екологічними процесами в полярних регіонах.

Дані супутникового моніторингу підтверджують, що межа льоду зараз знаходиться набагато ближче до полюса, ніж медіанний край льоду за період 1981–2010 років.

Динаміка зміни площі морського льоду в Арктиці з 1980 по 2026 роки фото: Copernicus

Розподіл морського льоду у Північній Полярній області станом на кінець березня 2026 року фото: Сopernicus.

Нагадаємо, арктичний морський лід проходить сезонний цикл росту та відступу, що впливає на місцеві екосистеми та глобальну динаміку океану. Останніми десятиліттями науковці фіксують стабільну тенденцію до зменшення крижаного покрову Арктики через підвищення глобальної температури.

Раніше повідомлялося, що на західному узбережжі Гренландії було зафікувано найтепліший січень за весь час спостережень. Середня температура вперше стала плюсовою: близько +0,1°C, що майже на вісім градусів вище за кліматичну норму.