Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками

Президент України відзначив іноземних політиків за потужну благодійну діяльність

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння державних нагород та президентських відзнак іноземним політикам за підтримку територіальної цілісності нашої держави та активну благодійність. Відповідний документ оприлюднено на офіційному сайті глави держави, інформує «Главком».

Присвоєння державних нагород

Згідно з текстом указу, європейських посадовців відзначено за вагомий особистий внесок у розвиток двостороннього співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також за популяризацію української держави у світі.

Хто отримав високі державні нагороди

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня присвоєно Моні Нойбаур – віцепремʼєр-міністру та міністру федерального Міністерства з економіки, промисловості, захисту навколишнього середовища та енергетики землі Північний Рейн-Вестфалія (Федеративна Республіка Німеччина).

Орден княгині Ольги – це державна нагорода України, яка вручається виключно жінкам за визначні особисті заслуги в державній, виробничій, громадській, науковій, освітянській, культурній, благодійній та інших сферах суспільної діяльності.

Відзнакою Президента України «Золоте серце» нагороджено:

Сержа Груара – мера міста Орлеан (Французька Республіка);

Матьйо Кляйна – мера міста Нансі (Французька Республіка);

Анджея Юзефа Петрасіка – бурмістра міста Плонськ (Республіка Польща).

Відзнака Президента України «Золоте серце» вручається за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху. Цю державну нагороду заснував Володимир Зеленський у 2022 році для вшанування людей та організацій, які активно допомагають захищати Україну та підтримувати її громадян.

