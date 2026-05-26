Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією

Фон дер Ляєн оголосила, хто стоїть за появою та падінням дронів над Балтикою

Поява та падіння російських безпілотників у країнах Балтії не є випадковістю, а є частиною продуманої та цілеспрямованої стратегії Кремля щодо дестабілізації європейського блоку. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Вільнюсі, повідомляє «Главком» з посиланням на LRT.

За словами президентка Європейської комісії, Євросоюз чітко розглядає польоти чужих безпілотників над Литвою, Латвією та Естонією як один із ключових елементів ширшої гібридної тактики тиску з боку Москви, спрямованої на підрив стабільності демократичних держав. Водночас глава Єврокомісії запевнила, що попри всі зусилля, Росія не досягає своєї мети, а країни Балтії демонструють надзвичайну стійкість.

Захист нема та кордонів

Щоб нівелювати російські повітряні загрози, Брюссель суттєво збільшує фінансову та оборонну підтримку регіону. ЄС активно інвестує у модернізацію систем протиповітряної оборони, розробку засобів протидії дронам та захист критичної інфраструктури.

Програма SAFE: Литва вже підписала відповідний план оборонної модернізації, а Латвія та Естонія завершують підготовку до аналогічних угод. Загалом країни Балтії в межах цієї програми можуть розраховувати на близько €12 млрд додаткової підтримки.

Фонд згуртування: Окремо ЄС виділив ще €1,5 млрд спеціально для підвищення оборонної готовності та посилення жорсткого контролю на кордонах з РФ та Білоруссю.

Координація з НАТО

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Європа потребує створення єдиної транскордонної системи раннього попередження та миттєвого обміну інформацією про повітряні цілі. Для цього національні системи моніторингу інтегрують із європейськими космічними програмами.

Окрім цього, Єврокомісія спільно з НАТО проведе масштабну та комплексну оцінку можливостей протидії безпілотникам у Балтійському регіоні, щоб оперативно виявити всі слабкі місця та прискорити ліквідацію будь-яких повітряних загроз у майбутньому.

Нагадаємо, після появи безпілотників біля кордонів НАТО Урсула фон дер Ляєн терміново вирушила до Литви для координації відповіді ЄС і Балтії.

Минулого тижня у Литві оголосили повітряну тривогу після виявлення безпілотника поблизу кордону з Білоруссю. У відповідь НАТО активувало місію з патрулювання повітряного простору над Балтією.

Також повідомляється, що на початку місяця два українські безпілотники, які летіли у бік Росії, впали на території Латвії. Крім того, минулого тижня літак НАТО збив безпілотник у повітряному просторі Естонії.

Зауважимо, міністерство закордонних справ Латвії оголосило протест тимчасовому повіреному у справах Російської Федерації та вручило офіційну ноту через дезінформаційну кампанію Кремля. Приводом для дипломатичного кроку стала публічна заява Служби зовнішньої розвідки РФ від 19 травня 2026 року, яку офіційна Рига назвала абсолютною брехнею.