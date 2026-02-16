Головна Новини
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Арктична аномалія: у Гренландії науковці зафіксували найтепліший січень за 100 років
Столиця Гренландії пережила найтепліший січень в історії спостережень
фото: DMI meteorolog i Nuuk Mads Kristensen

Середньомісячна температура в столиці острова вперше перевищила нуль, а кліматологи пов’язують аномалію з прискореним потеплінням Арктики

Західне узбережжя Гренландії пережило найтепліший січень за весь час спостережень. У столиці острова Нууку середня температура місяця вперше стала плюсовою: близько +0,1°C. Це майже на вісім градусів вище за кліматичну норму та трохи перевищило попередній рекорд, який тримався ще з 1917 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Данський метеорологічний інститут.

В окремі дні погода була зовсім не зимовою: температура піднімалася приблизно до +11°C, що для Арктики в січні вважається аномалією. Потепління охопило не лише столицю, а й інші райони західного узбережжя.

У місті Ілуліссат середня температура трималася близько -1,6°C – це приблизно на 11 градусів тепліше за звичні показники і трохи вище попереднього рекорду, встановленого ще у 1929 році. Місцеві жителі розповідали, що могли ходити вулицями з розстебнутими куртками, що для гренландської зими виглядає незвично.

Кліматологи пояснюють, що одночасне потепління в Гренландії та похолодання в частині Європи може бути наслідком перерозподілу повітряних мас. Водночас науковці наголошують: збільшення кількості таких температурних рекордів пов’язане з глобальними кліматичними змінами.

Дослідники зазначають, що Арктика нагрівається у три-чотири рази швидше, ніж планета загалом, тому подібні аномалії можуть ставати частішими та впливати на льодовики й морські екосистеми. Фахівці Данського метеорологічного інституту вже стежать за показниками лютого, адже ця зима може встановити ще кілька історичних максимумів.

Поки Арктика фіксує аномальне потепління та температурні рекорди, в Україні синоптики попереджають про протилежні погодні умови. За даними Українського гідрометцентру, 17 лютого у Києві та області очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий). Прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів, східний вітер 5–10 м/с та морози до -14…-16° вночі і -7…-9° вдень. У мерії зазначають, що повністю ліквідувати слизькість одночасно на всіх ділянках неможливо, тому жителів закликають бути обережними під час пересування містом.

