Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Спека буде ціле тисячоліття: науковці пояснили, чому не слід відкладати боротьбу зі зміною клімату

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Спека буде ціле тисячоліття: науковці пояснили, чому не слід відкладати боротьбу зі зміною клімату
Чим довше зволікаємо з екологією, тим гірша буде спека
фото із відкритих джерел

Якщо не досягти Net Zero вчасно, рекордна спека стане щорічною

Чим пізніше світ досягне нульових викидів (Net Zero), тим спекотнішими, тривалішими та частішими ставатимуть теплові хвилі. Нове дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research Climate, шокує висновком: навіть після досягнення Net Zero, теплові хвилі не повернуться до доіндустріального рівня щонайменше протягом 1000 років.  Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Науковці з Австралійського центру передового досвіду погоди 21-го століття та національної наукової агенції CSIRO змоделювали реакцію теплових хвиль протягом наступного тисячоліття, вивчаючи наслідки кожного п'ятирічного зволікання з досягненням Net Zero між 2030 та 2060 роками.

Затримка Net Zero до 2050 року призведе до того, що країни поблизу екватора будуть переживати теплові події, які принаймні раз на рік встановлюватимуть історичні температурні рекорди. Дослідження руйнує «загальне переконання, що умови після Net Zero почнуть покращуватися для найближчих майбутніх поколінь». Незворотність змін триватиме щонайменше тисячоліття.

Net Zero (нульові викиди) – це глобальна кліматична мета, яка означає досягнення балансу між кількістю парникових газів, що викидаються в атмосферу, та кількістю парникових газів, які з неї видаляються (поглинаються).

Провідна авторка дослідження, професорка Сара Перкінс-Кіркпатрік з Австралійського національного університету наголосила, що світ уже «заблокований» певним рівнем потепління. Стабілізація глобального потепління все одно призведе до впливів, яких ми ще не відчували, включно з гіршими тепловими хвилями.

«Чим довше ми відкладаємо Net Zero – на 30 років і навіть більше – тим гіршими будуть ці наслідки», – попередила вона. 

Науковці зазначають, що єдиний «промінь надії» полягає в тому, що у людства ще є час на адаптацію.

«Ми знаємо наслідки теплових хвиль – для здоров'я, екосистем, фінансових послуг. У нас є час, щоб адаптуватися, щоб, коли ці теплові хвилі трапляться, ми були максимально до них готові», – сказала Перкінс-Кіркпатрік, закликавши розпочати ці розмови вже зараз.

Нагадаємо, нове дослідження, опубліковане у впливовому журналі Environmental Research Letters, містить тривожне попередження для світових ринків: навіть найрадикальніші технології кліматичного втручання не зможуть гарантувати збереження ключових товарних культур, таких як виноград, кава та какао.

Читайте також:

Теги: спека погода клімат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
Сміттєва революція: у містах Польщі з'являються особливі контейнери
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
ЄС запровадив санкції проти російських тюремників, причетних до катувань журналістки Вікторії Рощиної
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Диверсія на польській залізниці. Польща просить Білорусь екстрадувати підозрюваних українців
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
Повітряний простір над Вільнюсом обмежили через невідомий об'єкт
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
В Анталії українець отримав 25 років в'язниці за наїзд на грабіжників
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців
Диверсія на польській залізниці. Встановлено особи українців

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua