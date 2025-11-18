Спека буде ціле тисячоліття: науковці пояснили, чому не слід відкладати боротьбу зі зміною клімату

Якщо не досягти Net Zero вчасно, рекордна спека стане щорічною

Чим пізніше світ досягне нульових викидів (Net Zero), тим спекотнішими, тривалішими та частішими ставатимуть теплові хвилі. Нове дослідження, опубліковане в журналі Environmental Research Climate, шокує висновком: навіть після досягнення Net Zero, теплові хвилі не повернуться до доіндустріального рівня щонайменше протягом 1000 років. Про це пише «Главком» із посиланням на The Guardian.

Науковці з Австралійського центру передового досвіду погоди 21-го століття та національної наукової агенції CSIRO змоделювали реакцію теплових хвиль протягом наступного тисячоліття, вивчаючи наслідки кожного п'ятирічного зволікання з досягненням Net Zero між 2030 та 2060 роками.

Затримка Net Zero до 2050 року призведе до того, що країни поблизу екватора будуть переживати теплові події, які принаймні раз на рік встановлюватимуть історичні температурні рекорди. Дослідження руйнує «загальне переконання, що умови після Net Zero почнуть покращуватися для найближчих майбутніх поколінь». Незворотність змін триватиме щонайменше тисячоліття.

Net Zero (нульові викиди) – це глобальна кліматична мета, яка означає досягнення балансу між кількістю парникових газів, що викидаються в атмосферу, та кількістю парникових газів, які з неї видаляються (поглинаються).

Провідна авторка дослідження, професорка Сара Перкінс-Кіркпатрік з Австралійського національного університету наголосила, що світ уже «заблокований» певним рівнем потепління. Стабілізація глобального потепління все одно призведе до впливів, яких ми ще не відчували, включно з гіршими тепловими хвилями.

«Чим довше ми відкладаємо Net Zero – на 30 років і навіть більше – тим гіршими будуть ці наслідки», – попередила вона.

Науковці зазначають, що єдиний «промінь надії» полягає в тому, що у людства ще є час на адаптацію.

«Ми знаємо наслідки теплових хвиль – для здоров'я, екосистем, фінансових послуг. У нас є час, щоб адаптуватися, щоб, коли ці теплові хвилі трапляться, ми були максимально до них готові», – сказала Перкінс-Кіркпатрік, закликавши розпочати ці розмови вже зараз.

Нагадаємо, нове дослідження, опубліковане у впливовому журналі Environmental Research Letters, містить тривожне попередження для світових ринків: навіть найрадикальніші технології кліматичного втручання не зможуть гарантувати збереження ключових товарних культур, таких як виноград, кава та какао.