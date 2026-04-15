Літо буде аномально спекотним? Укргідрометцентр прокоментував прогнози

Наталія Порощук
Сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів
Синоптики Укргідрометцентру наголошують: Робити висновки про літо зарано

У мережі поширюються «прогнози» про нібито аномально спекотне літо 2026 року. Український гідрометеорологічний центр пояснив, чи варто довіряти таким заявам. Про це повідомляє «Главком».

«У медіа знову з’являються гучні заяви про «аномально спекотне літо», хоча вони не відповідають науковим оцінкам. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо – близько 40%. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал», – йдеться у повідомленні.

Водночас синоптики Укргідрометцентру наголошують: «Робити висновки про літо зарано, і прямого зв’язку між коливаннями температури поверхні Тихого океану в його центральній і східній екваторіальній частині з погодою в Україні немає. Певна опосередкована кореляція може прослідковуватися, але потребує детальнішого вивчення та аналізу науковцями. Але саме ці обережні формулювання часто перетворюються в медіа на категоричні заяви, що є маніпуляцією та клікбейтом».

«Насправді ж сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів – лише тенденції та ймовірності», – додається у заяві.

Як повідомлялося, упродовж найближчих кількох діб повітряні потоки над Україною не сприятимуть надходженню пилу із Сахари на територію країни. «Останнім часом з’являється багато запитань щодо можливого надходження пилу з Сахари. За супутниковими даними Eumetsat, наразі у повітряному просторі над Середземним морем дійсно спостерігається перенесення незначної кількості пилу у напрямку півдня Італії», – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

До слова, цьогорічне 12 квітня стало найхолоднішим за останні чотири десятиліття – стовпчики термометрів опустилися до позначок, яких Львів не бачив з часів середини 80-х. 

Обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено
Літо буде аномально спекотним? Укргідрометцентр прокоментував прогнози
Харківщина розширила зону примусової евакуації батьків із дітьми
У ЗСУ створено Воєнну експертну раду ARES
Експертка назвала головні помилки під час вирощування картоплі: що варто знати городникам
Мілітаризація Криму: окупанти в «Артеку» вчать дітей керувати безпілотниками
