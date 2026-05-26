Головна Новини
search button user button menu button

Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Президент США Дональд Трамп заявив, що успішно завершив чергове медичне обстеження
фото: Білий дім
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Американський президент розповів про стан свого здоров'я після обстеження лікарів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що успішно завершив чергове медичне обстеження, яке не виявило жодних проблем із його здоров'ям. Про це глава Білого дому написав у своїй соціальній мережі Truth Social, інформує «Главком».

За словами американського лідера, він пройшов плановий огляд у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, який відвідує кожні шість місяців.

«Щойно завершив у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда планове медичне обстеження, яке я проходжу кожні шість місяців», – написав глава Білого дому.

Дональд Трамп заявив, що у нього все добре зі здоров'ям.

«Усі показники прекрасні», – зазначив Трамп, висловивши подяку лікарям і медичному персоналу установи. 

Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я фото 1

Питання фізичного стану Дональда Трампа перебуває під постійним наглядом медіа, оскільки на сьогодні президенту США 79 років. Його опоненти та низка американських ЗМІ неодноразово публікували припущення щодо можливого погіршення самопочуття політика.

Зокрема, журналісти звертали увагу на те, що Трамп іноді сидить із заплющеними очима під час офіційних нарад та заходів в Овальному кабінеті, що з боку нагадує дрімоту. Окрім цього, незалежні медичні експерти вказували на помітні зовнішні ознаки старіння, як-от набряки ніг чи синці на руках, які офіційні представники адміністрації пояснювали хронічною венозною недостатністю та великою кількістю рукостискань.

Сам Дональд Трамп рішуче відкидає будь-які сумніви щодо своєї спроможності керувати державою та регулярно апелює до своєї високої ментальної працездатності.

У січні президент підкреслив, що вже втретє склав на «відмінно» тест на когнітивні здібності, продемонструвавши повну ментальну адекватність та гостроту розуму. Лідер США також неодноразово виступав із пропозицією зробити такі перевірки обов'язковими для всіх кандидатів на найвищі державні посади.

Адміністрація Білого дому наполягає, що чинний президент перебуває у винятковій фізичній формі та працює без усяких обмежень. 

«Главком» писав, що колишні лікарі Білого дому виявили занепокоєння через стан здоров’я Дональда Трампа. Вони стверджують, що за останні 13 місяців президент США тричі звертався до лікарів. Американці не знають про стан здоров'я очільника їхньої держави, оскільки про це не розповідають у ЗМІ. За словами кардіолога Білого дому Джонатана Райнера, про здоров’я Дональда Трампа відомо не все. Водночас колишній лікар президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами Джеффрі Кульман закликав президента пройти когнітивні обстеження.

За результатами опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, з’ясувалося, що 44% американців не вважає 79-річного Дональда Трампа здатним керувати країною. Ще 40% опитаних вважають, що Трамп попри свій вік зберігає світлий розум та може бути президентом. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп здоров'я лікар США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
Після Пекіна стало ясно, від кого залежить мир в Україні
23 травня, 11:01
Луїс Кано народився у Колумбії, проте більшість свого життя мешкає у США
Найстаріший чоловік США назвав головні секрети довголіття
27 квiтня, 18:10
Меланія Трамп і королева Великої Британії Камілла обрали образи у рожевих відтінках
Мікром’ята і мед з пасіки Білого дому: чим Трамп пригощав королівське подружжя
29 квiтня, 03:59
Сторони близькі до підписання короткого меморандуму
Іран розглядає пропозицію США припинити війну
7 травня, 03:13
Юрій Ушаков підкреслив «важливість» того, що ці гуманітарні та військові кроки збігаються з травневими датами
Радник Путіна заявив, що Москва погодилась на пропозицію Трампа продовжити перемир’я до 11 травня
8 травня, 22:08
Райт: Іран лякаюче близький до створення ядерної зброї
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
14 травня, 01:29
Меланія Трамп не супроводжувала президента Дональда Трампа під час його поїздки до Китаю
NBC News: Трамп поїхав до Китаю без Меланії – у чому причина
15 травня, 01:43
Головна пастка нових правил – не сам факт виїзду, а те, що трапляється після нього
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
23 травня, 00:40
Петреус відвідав Україну вже 10 разів з початку повномасштабного вторгнення – і щоразу повертається з новими висновками
Ексдиректор ЦРУ визнав: світ не готовий до атак роями дронів
Сьогодні, 05:55

Новини

Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою
Сьогодні, 21:54
Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я
Сьогодні, 20:50
Зеленський нагородив європейських високопосадовців та мерів міст державними відзнаками
Сьогодні, 19:53
Глава Єврокомісії назвала винного у провокаціях із дронами над Балтією
Сьогодні, 19:35
Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі
Сьогодні, 19:18
Мадяр попередив Лукашенка про цілі у Білорусі на випадок нападу
Сьогодні, 18:54

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua