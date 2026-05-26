Трамп пройшов медобстеження і розповів про стан здоров’я

Американський президент розповів про стан свого здоров'я після обстеження лікарів

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що успішно завершив чергове медичне обстеження, яке не виявило жодних проблем із його здоров'ям. Про це глава Білого дому написав у своїй соціальній мережі Truth Social, інформує «Главком».

За словами американського лідера, він пройшов плановий огляд у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, який відвідує кожні шість місяців.

«Щойно завершив у Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда планове медичне обстеження, яке я проходжу кожні шість місяців», – написав глава Білого дому.

Дональд Трамп заявив, що у нього все добре зі здоров'ям.

«Усі показники прекрасні», – зазначив Трамп, висловивши подяку лікарям і медичному персоналу установи.

Питання фізичного стану Дональда Трампа перебуває під постійним наглядом медіа, оскільки на сьогодні президенту США 79 років. Його опоненти та низка американських ЗМІ неодноразово публікували припущення щодо можливого погіршення самопочуття політика.

Зокрема, журналісти звертали увагу на те, що Трамп іноді сидить із заплющеними очима під час офіційних нарад та заходів в Овальному кабінеті, що з боку нагадує дрімоту. Окрім цього, незалежні медичні експерти вказували на помітні зовнішні ознаки старіння, як-от набряки ніг чи синці на руках, які офіційні представники адміністрації пояснювали хронічною венозною недостатністю та великою кількістю рукостискань.

Сам Дональд Трамп рішуче відкидає будь-які сумніви щодо своєї спроможності керувати державою та регулярно апелює до своєї високої ментальної працездатності.

У січні президент підкреслив, що вже втретє склав на «відмінно» тест на когнітивні здібності, продемонструвавши повну ментальну адекватність та гостроту розуму. Лідер США також неодноразово виступав із пропозицією зробити такі перевірки обов'язковими для всіх кандидатів на найвищі державні посади.

Адміністрація Білого дому наполягає, що чинний президент перебуває у винятковій фізичній формі та працює без усяких обмежень.

«Главком» писав, що колишні лікарі Білого дому виявили занепокоєння через стан здоров’я Дональда Трампа. Вони стверджують, що за останні 13 місяців президент США тричі звертався до лікарів. Американці не знають про стан здоров'я очільника їхньої держави, оскільки про це не розповідають у ЗМІ. За словами кардіолога Білого дому Джонатана Райнера, про здоров’я Дональда Трампа відомо не все. Водночас колишній лікар президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами Джеффрі Кульман закликав президента пройти когнітивні обстеження.

За результатами опитування Washington Post, ABC News та Ipsos, з’ясувалося, що 44% американців не вважає 79-річного Дональда Трампа здатним керувати країною. Ще 40% опитаних вважають, що Трамп попри свій вік зберігає світлий розум та може бути президентом.