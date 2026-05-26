Латвія на кордоні з РФ розміщує дрони-перехоплювачі

glavcom.ua
Рига радикально посилює східний кордон країни
фото: Euractiv
На східному кордоні Латвії працюватимуть підрозділи дронів-перехоплювачів

Латвійські збройні сили завершили випробування новітніх оборонних комплексів та найближчими днями розгортають їх на кордоні з Росією та Білоруссю для перехоплення повітряних цілей. Про це, як зазначає Euractiv, повідомив очільник Латвійського центру компетенції з автономних систем майор Модріс Кайрішс, інформує «Главком».

За словами майора, інтеграція нових оборонних систем у прикордонну інфраструктуру виходить на фінішну пряму.

«Скоро, дуже скоро, я сподіваюся, через пару днів ми офіційно розгорнемо підрозділи перехоплювачів», – заявив Кайрішс.

Окрім спеціалізованих дронів-перехоплювачів, на східних рубежах Латвії з'являться повністю автономні вогневі точки. У Ризі успішно завершили розробку дистанційно керованої баштової системи, яка озброєна автоматичними гарматами калібру 50 мм.

Військові створили багаторівневу мережу виявлення ворожих об'єктів на низьких висотах (від 50 до 100 м), де дрони найважче помітити звичайними радарами через рельєф місцевості.

До цієї системи увійшли:

  • Тактичні радари нового покоління;
  • Акустичні датчики для фіксації звуку двигунів;
  • Системи оптичних камер для візуальної верифікації цілей.

Майор Кайрішс відверто визнав, що найбільшим викликом під час оборони кордону є не саме збиття безпілотників, а швидкість обміну інформацією в реальному часі. Бюрократичні процедури Альянсу суттєво гальмують роботу прикордонних мобільних груп.

«Однією з найбільших проблем у НАТО є застарілий підхід до систем управління та контролю», – підкреслив військовий.

Через те, що дані з радарів зазвичай засекречені, процедури погодження забирають забагато часу. Щоб вирішити цю проблему, Латвія разом із союзниками по НАТО зараз розробляє паралельні мобільні мережі управління з низьким рівнем секретності. Вони дозволять миттєво передавати координати повітряних порушників безпосередньо командам перехоплення на передовій.

«Главком» писав, що міністерство закордонних справ Латвії оголосило протест тимчасовому повіреному у справах Російської Федерації та вручило офіційну ноту через дезінформаційну кампанію Кремля. Приводом для дипломатичного кроку стала публічна заява Служби зовнішньої розвідки РФ від 19 травня 2026 року, яку офіційна Рига назвала абсолютною брехнею. Російська розвідка поширила дезінформацію про те, що командування Сил безпілотних систем ЗСУ нібито розмістило своїх військових на п'яти латвійських військових базах (зокрема в Адажі та Лієлварде) і готує звідти масовані удари дронами по регіонах Росії.

Нагадаємо, латвійська сторона оперативно та жорстко відреагувала на чергову провокацію агресора. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже та президент Едгарс Рінкевичс наголосили, що Латвійська Республіка ніколи не надавала і не збирається надавати свій повітряний простір чи територію для подібних атак.


 


 

