За кілька тижнів до літа сніг засипав Грецію (відео)

Сніг замітає Грецію
фото з відкритих джерел

Греція опинилася в полоні аномального холодного фронту

У Греції на початку травня 2026 року справді зафіксовано аномальне погодне явище: замість теплої весни країну накрив холодний фронт, який приніс сніг у гірські та навіть напівгірські райони, що є великою рідкістю для цієї пори року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Greekreporter.

Повідомляється, що у гірських районах на великих висотах випав неочікуваний сніг, у Північній та Центральній Греції максимальні температури ледве перевищували 12–14°C.

Аномальна погода у Греції

Гірські регіони та навіть околиці Афін вкрилися шаром снігу, а температура впала до рекордних для травня позначок.

Раптова зміна погоди перетворила типові весняні пейзажі назад на зимові пейзажі, які більше нагадували холодний грудневий день, аніж травневий.

Де в Греції випав сніг

На горі Парнас, головній гірській пам'ятці Центральної Греції, яка зазвичай перетворюється на місце для піших походів у теплу погоду до початку травня, було зафіксовано значні снігопади. Сніговий покрив на більших висотах гори сягав від трьох до п'яти сантиметрів.

Ще південніше на Пелопоннесі, в гірських районах Коринфії, також спостерігався несподіваний і сильний снігопад. Нетипова для цього сезону погода застала зненацька як місцевих жителів, так і мандрівників.

Однак очікується, що це похолодання буде короткочасним. За прогнозами синоптиків, температура почне поступово підвищуватися, повертаючи країну до типових весняних умов.

«Це найхолодніший Першотравень за 70 років», – зазначив метеоролог Панайотіс Яннопулос, підкреслюючи історичний характер цього зниження температури.

Погода в Афінах
скриншот sinoptik.ua

«Главком» писав, що сьогодні, 4 травня, в Україні мінлива хмарність. В Україні без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.

