Президент відзначив дві бригади ЗСУ високою державною нагородою

Дві українські бригади отримали почесну державну відзнаку «За мужність та відвагу»
Сьогодні, 26 травня, президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» два військові підрозділи. Відповідні укази №438/2026 та №439/2026 оприлюднені на офіційному сайті глави держави, інформує «Главком».

Які бригади отримали відзнаку

Згідно з текстом документів, високою державною нагородою відзначено:

  • 23-тю окрему бригаду охорони громадського порядку «Хортиця» Національної гвардії України;
  • 152-гу окрему єгерську бригаду імені Симона Петлюри Сухопутних військ Збройних Сил України.

Як наголошується в указах Президента, підрозділи удостоєні цієї відзнаки «з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України».

Нагороджені підрозділи неодноразово демонстрували високу ефективність на лінії фронту:

  • Бригада Нацгвардії «Хортиця» нині активно діє на Запорізькому напрямку. Нещодавно її бійці продемонстрували високу майстерність, знищивши всього за кілька годин три ворожі розвідувальні безпілотники нового типу «Князь Вещий Олег».
  • 152-га окрема єгерська бригада ЗСУ наприкінці минулого року отримала суттєве ідеологічне підкріплення. 6 грудня 2025 року Президент офіційно присвоїв підрозділу почесне найменування на честь видатного українського військового та політичного діяча – імені Симона Петлюри.

Що це за відзнака

Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» присвоює Президент України
Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» засновано в Україні Указом Президента України № 310/2022 від 5 травня 2022 року.

У разі відзначення військової частини (зʼєднання) почесною відзнакою «За мужність та відвагу» до трубки верхівки древка Бойового прапора відповідної військової частини (зʼєднання) прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом.

На одному кінці стрічки з обох боків золотавими літерами вишиті напис «За мужність та відвагу» й зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого. Інший кінець стрічки з обох боків прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски Знака Президента України. 

Почесна відзнака – стрічка «За мужність та відвагу» – є колективною нагородою військових частин. Нагороджуються частини за мужність та відвагу, виявлені під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових (спеціальних) завдань. Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» присвоює Президент України за поданням Головнокомандувача Збройних Сил України, керівника державного органу, що здійснює керівництво утвореним згідно із законом військовим формуванням.

«Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський присвоїв 34-й окремій бригаді морської піхоти ВМС ЗСУ почесне найменування «Борисфен».

Відтепер офіційна назва підрозділу – 34 окрема бригада морської піхоти «Борисфен» Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Генеральний штаб повідомив, що почесне найменування присвоїли «за зразкове виконання бойових завдань під час захисту територіальної цілісності та незалежності України», а також «з метою відновлення історичних традицій національного війська».

До слова, Збройні Сили України на сьогодні є найсильнішими та найпотужнішими військовими формуваннями на всьому європейському континенті. Таку заяву в  інтерв'ю Fox News Рубіо зробив державний секретар США Марко Рубіо, відзначивши унікальний бойовий досвід українських воїнів та колосальну різницю у втратах між Україною та країною-агресором.

