Армія національного звільнення Колумбії обіцяє дотримуватися перемир’я під час виборів

48 осіб стали жертвами останніх атак ELN

Армія національного звільнення Колумбії (ELN) заявила про те, що дотримуватиметься чотириденного одностороннього перемир’я під час парламентських виборів в країні в березні 2018 року. До цього в січні 2018 року офіційна Богота припинили переговори із ELN після порушення ними перемир’я і початку атак на сили безпеки і трубопроводи.



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48 осіб стали жертвами останніх атак ELN

Армія національного звільнення Колумбії (ELN) заявила про те, що дотримуватиметься чотириденного одностороннього перемир’я під час парламентських виборів в країні в березні 2018 року. До цього в січні 2018 року офіційна Богота припинили переговори із ELN після порушення ними перемир’я і початку атак на сили безпеки і трубопроводи.

Армія національного звільнення мотивувала своє рішення про одностороннє перемир’я і припинення наступальних операцій 9-13 березня повагою до голосуючих колумбійців. Окрім того в країні заплановані вибори президента, які мають відбутися в травні 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

ELN в своїй заяві закликала нинішнього очільника Колумбії Хуана Мануеля Сантоса до відновлення переговорів. При цьому на їх Армії національного визволення Колумбії новий раунд переговорів повинен перш за все зосередитися на напрацюванні умов нового перемир’я. Зі свого боку президент Колумбії заявив про те, що переговори із ELN не почнуться поки ті своїми діями не доведуть серйозність своїх намірів.

Всього під час останнього раунду протистояння загинуло вісім поліцейських і більше сорока людей було поранено. Окрім того через серію вибухів припинив роботу трубопровід Cano Limon. За підрахунками на сьогодні чисельність ELN, яка була створена в 1964 році, складає до 2 тисяч осіб.