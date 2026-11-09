Буданов вручив нагороду водолазам ДСНС, які шість діб рятували Київ у крижаній воді

Водолази ДСНС отримали премію Golden Glove за порятунок столичної ТЕЦ

Керівник Офісу президента Кирило Буданов особисто нагородив водолазів ДСНС, які минулої зими протягом шести діб ліквідовували наслідки російського обстрілу однієї зі столичних ТЕЦ, працюючи у льодяній воді. Рятувальників відзначили в номінації «Рятувальник року» на VI благодійній премії Golden Glove («Рука допомоги»). Про це повідомили в Telegram-каналі ДСНС України.

Почесну нагороду отримали водолази Артем Орлов, Денис Фролов та Михайло Хижняк. Разом із колегами Андрієм Власенком та Антоном Гайтаном вони провели складну підводну операцію, завдяки якій вдалося відновити роботу критично важливого обладнання.

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Внаслідок російського обстрілу на одній із київських ТЕЦ була пошкоджена труба, що спричинило масштабне підтоплення. За 15-градусного морозу рятувальникам вдалося зупинити критичний витік води та створити умови для завершення ремонту, від якого залежало тепло й електропостачання тисяч киян.

Раніше Кирило Буданов заявив, що Україна вистоїть і переживе майбутню зиму, попри російські атаки на енергетичну та критичну інфраструктуру.