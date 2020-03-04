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    Армія Туреччини вже знищила в Ідлібі 299 бійців сил Асада

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    Туреччина завдає ударів по армії Асада&nbsp; - Армія Туреччини вже знищила в Ідлібі 299 бійців сил Асада
    Туреччина завдає ударів по армії Асада 

    Туреччина продовжує військову операцію «Весняний щит» у провінції Ідліб

    Армія Туреччини знищила у сирійській провінції Ідліб 299 військових сил режиму Башара Асада.

    Про це повідомляє NTV.

    Також відомо про загибель одного турецького військовослужбовця та дев’ятьох поранених.

    Нагадаємо, у ході операції «Весняний щит», яку проводять турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб, збито винищувач, що належав режиму Асада.

    За підбитими 2 березня в Анкарі підсумками, під час операції «Весняний щит», початок якої було оголошено 1 березня, турецька армія вже знищила два бойові літаки, 135 танків, 86 гармат та гаубиць, 16 ПТРК та мінометів, 77 БТР, дев'ять складів боєприпасів та знешкодила 2557 учасників збройних формувань режиму Асада.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

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    Туреччина Сирія армія війна Башар Асад військові
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