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    На Донбасі загинув один боєць Об’єднаних сил, п'ятеро – поранені

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    3 березня на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів - На Донбасі загинув один боєць Об’єднаних сил, п'ятеро – поранені
    3 березня на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів

    Окупанти стріляли із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У вівторок, 3 березня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • неподалік Зайцевого – з підствольного гранатомету;
    • поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм – вісім мін, а також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл наших позицій:

    • поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Вчора, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро захисники отримали поранення.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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