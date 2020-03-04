На Донбасі загинув один боєць Об’єднаних сил, п'ятеро – поранені



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3 березня на Донбасі зафіксовано сім ворожих обстрілів

Окупанти стріляли із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

У вівторок, 3 березня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

чотири рази неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Зайцевого – з підствольного гранатомету;

поруч з Лебединським – з міномету калібру 82 мм – вісім мін, а також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл наших позицій:

поблизу Луганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро захисники отримали поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.