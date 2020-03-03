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    У світі

    Туреччина повідомила про загибель свого військового в Сирії

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    Туреччина з втратами проводить військову операцію в Сирії - Туреччина повідомила про загибель свого військового в Сирії
    Туреччина з втратами проводить військову операцію в Сирії

    Сирійські урядові війська завдали артилерійського удару по турецьких військових у Ідлібі

    Міністерство оборони Туреччини повідомило, що один військовий загинув під час протистояння в сирійській провінції Ідліб.

    Про це у вівторок, 3 березня, інформує «Анадолу».

    За даними влади, сирійські урядові війська завдали артилерійського удару по турецьких військових у Ідлібі.

    Після обстрілів турецькі військові атакували та знищили вогневу точку сирійських військ.

    Нагадаємо, в ніч на 28 лютого по позиціях турецьких військових у Ідлібі був нанесений авіаудар об'єднаних сил Асада та Росії: загинули 36 військовослужбовців.

    У відповідь турецька артилерія та безпілотники знищили військовий аеродром в Алеппо.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

    Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада. 

    Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

    Туреччина заявила, що збила в Ідлібі два літака Су-24.

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