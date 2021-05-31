Аромат творчості: Музей Ван Гога створить лінію парфумів (фото)

Пристрасть до природи та пошук краси в творчості Ван Гога надихнули новаторів створити парфуми

Перший аромат лінійки відтворить одну із найвідоміших робіт Ван Гога

Музей Ван Гога в Амстердамі запустить лінію парфумів, створену під впливом творчості художника. Слоган кампанії: «Вишукане мистецтво зустрічає вишуканий аромат». Про це інформує Blooloop.

Парфуми з'являться у співпраці з британським стійким брендом Floral Street. Ініціатори ідеї сподіваються, що це дасть людям можливість по-новому відчути мистецтво художника.

Засновниця бренду Floral Street Мішель Фіні стверджує: «Ми знайшли натхнення у шедеврах Вінсента Ван Гога, які знаходяться поза часом, та відкрили спільну пристрасть до природи та пошуку краси у повсякденному житті».

Чотирирічна співпраця між Floral Street та Музеєм Ван Гога передбачає створення низки парфумів та ароматизованих продуктів для дому.

Перший аромат лінійки відтворить одну із найвідоміших робіт Ван Гога. Що саме за картина це буде, поки що не повідомляють. Наразі у музеї художника зберігається понад 200 картин, майже 500 малюнків та понад 700 листів.

Додамо, що нідерландський фотограф Альберт Дрос упіймав чудові моменти весни 2020 і 2021 років на своїй батьківщині. Свої роботи фотограф розмістив на своїй сторінці в Instagram.