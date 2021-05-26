На російському аукціоні виставили портрет Путіна з «вибитих» зубів

«Путін пообіцяв вибити зуби тим, хто зазіхає на Сибір! Я підтримую його в цьому», – написала Хайбулліна

Художниця з російського міста Уфа Євгенія Хайбулліна, почувши фразу президента РФ Володимира Путіна про плани вибити зуби тим, хто з-за кордону зазіхне на російський Сибір, створила його портрет із вирваних зубів. Про це художниця повідомила в Instagram.

Роботу вона виставила на аукціон, а частину грошей за неї планує переказати сибірським екологічним організаціям.

«Путін пообіцяв вибити зуби тим, хто зазіхає на Сибір! Я підтримую його в цьому і вирішила висловити свою підтримку портретом президента з вибитих зубів потенційних ворогів Росії», – написала Хайбулліна.

Вона підкреслила, що «не лише зовнішні вороги хочуть відкусити шматок від Росії», є і внутрішні вороги, які становитимуть реальну загрозу, – олігархи, чиновники, які вивозять ліс, забруднюють річки і шкодять природі, правоохоронці, «у яких знаходять квартири, забиті мільярдами».

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У коментарі «Сибирь.Реалии» художниця розповіла, що матеріал для творчості їй надав господар стоматологічної клініки в Уфі, у якій вона оформляє стіну. На картину пішло приблизно 500 зубів і п'ять годин часу.

Видання зазначає, що Хайбулліна часто пише картини, вдаючись до незвичайних матеріалів. Портрет Путіна вона вже одного разу створила з розлитого на столі молока. Писала Земфіру кетчупом, використовуючи як пензель картоплю фрі. Співака Володимира Висоцького – на снігу. Є серед її робіт портрети Шнура з тютюну і цигарок, а також портрет реп-виконавця Моргенштерна, створений зі сміття.

Нагадаємо, 20 травня Путін висловив думку, що інші держави хочуть відібрати у РФ частину території. Як аргумент він використав фейкову фразу, яку приписують ексдержсекретарці США Мадлен Олбрайт.

«Хтось навіть публічно наважується говорити, що несправедливо нібито, що Росії належать багатства такого регіону, як Сибір, лише одній країні... Усі нас хочуть десь вкусити або щось від нас відкусити. Але вони мають знати: ті, хто збирається це зробити, – що ми зуби виб'ємо всім – так, щоб вони не могли кусатися», – заявив президент РФ.