Ассанжа залишили під вартою



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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж 11 квітня був затриманий поліцією в Лондоні

Мін’юст США повідомив про офіційно висунуті обвинувачення проти засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа

Суд визнав засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа винним у порушенні умов звільнення під заставу і залишив його під вартою. У США Ассанжу висунули обвинувачення у «змові з метою комп’ютерного злому», що передбачає до 5 років в’язниці.

Під час засідання суду в Лондоні Ассанж не визнав своє провини, проте суддя не погодився з аргументами його захисту. Суддя назвав засновника Wikileaks «нарцисом, який не може вийти за межі власних корисливих інтересів».

У результаті Ассанжа залишили під вартою. Наступне судове засідання призначене на 2 травня.

У той же час, мін’юст США повідомив про офіційно висунуті обвинувачення проти засновника Wikileaks — йдеться про звинувачення у змові з інформаторкою WikiLeaks та екс-аналітиком американської розвідки Челсі Меннінг для викрадення та публікації секретних урядових документів.

Санкція цієї статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 11 квітня Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року.

Адвокат Ассанжа Джен Робінс повідомила, що її підзахисного затримали за запитом Сполучених Штатів Америки.

Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не міг покинути територію дипмісії, оскільки побоювався арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

Джерело: Громадське