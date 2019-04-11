Засновник WikiLeaks Ассанж затриманий поліцією в Лондоні
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Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж затриманий поліцією в Лондоні. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на Wikileaks.
Повідомляється, що поліцейські були запрошені в посольство Еквадору, де знаходився Ассанж, після того, як Еквадор ухвалив рішення відкликати його політичний притулок. Напередодні ЗМІ повідомляли, що Ассанж буде видворений з посольства за кілька днів або, навіть, годин.
У грудні минулого року Апеляційний суд у еквадорській провінції Пічинча відхилив скаргу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа на умови його утримання в посольстві Еквадору в Лондоні.
До слова, у жовтні 2018 року міністр закордонних справ Еквадору Хосе Валенсія заявив про те, що засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу було продовжено статус біженця в Еквадорі.
Раніше повідомлялося, що влада Великобританії вела переговори з урядом Еквадору про можливість виселення Ассанжа з будівлі посольства країни в Лондоні.
Також ЗМІ інформували, що Еквадор у 2017 році призначив на дипломатичну посаду в Росії засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, але рішення анулювали, оскільки Британія відмовилася надати йому дипломатичну недоторканність
У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.