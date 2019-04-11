  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Засновник WikiLeaks Ассанж затриманий поліцією в Лондоні

    • Розсилка
    Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж - Засновник WikiLeaks Ассанж затриманий поліцією в Лондоні
    Засновник Wikileaks Джуліан Ассанж

    Ассанж перебував на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року

    Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж затриманий поліцією в Лондоні. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на Wikileaks.

    Повідомляється, що поліцейські були запрошені в посольство Еквадору, де знаходився Ассанж, після того, як Еквадор ухвалив рішення відкликати його політичний притулок. Напередодні ЗМІ повідомляли, що Ассанж буде видворений з посольства за кілька днів або, навіть, годин.

    У грудні минулого року Апеляційний суд у еквадорській провінції Пічинча відхилив скаргу засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа на умови його утримання в посольстві Еквадору в Лондоні.

    До слова, у жовтні 2018 року міністр закордонних справ Еквадору Хосе Валенсія заявив про те, що засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу було продовжено статус біженця в Еквадорі.

    Раніше повідомлялося, що влада Великобританії вела переговори з урядом Еквадору про можливість виселення Ассанжа з будівлі посольства країни в Лондоні.

    Також ЗМІ інформували, що Еквадор у 2017 році призначив на дипломатичну посаду в Росії засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа, але рішення анулювали, оскільки Британія відмовилася надати йому дипломатичну недоторканність

    Ассанж перебуває на території еквадорського посольства в Лондоні з 2012 року. Він не може покинути територію дипмісії, оскільки побоюється арешту за запитом Швеції та подальшої екстрадиції в США.

    У свою чергу американська влада звинувачує Ассанжа в публікації секретних матеріалів Держдепартаменту. Йому загрожує до 35 років в'язниці і навіть смертна кара. Сам Ассанж звинувачення відкидає і вважає їх політично мотивованими.

     

    політичний притулок посольство WikiLeaks поліція притулок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ