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    Главком-ТВ

    Астролог розповіла про періоди ретроградності та затемнень у липні

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    Астролог розповіла про періоди ретроградності та затемнень у липні

    З 8 липня до 1 серпня очікується ретроградність Меркурія

    25 червня в прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) проходить пресконференція на тему: «Періоди ретроградності та затемнень: як позитивно використати цей час?»

    Запрошені гості: Олена Осіпенко, астролог міжнародної категорії, завідуюча кафедрою астропсихології факультету медичної реабілітації, психології та оздоровчих практик Європейського інституту природничо-наукових досліджень і дистанційного навчання (Німеччина, Дрезден), яка розповість про періоди затемнень з 1 до 18 липня, про ретроградність Меркурія з 8 липня до 1 серпня, як впливають ці явища на земне життя, як правильно використати цей неспокійний період.

    Раніше повідомлялося, коли в червні Україну накриють потужні магнітні бурі.

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