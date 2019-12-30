Астролог назвав сприятливі та напружені періоди у 2020 році



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Коли не можна починати важливих справ?

Астролог Олена Осіпенко розповіла «Главкому», коли у 2020 році зірки будуть сприяти успішному вирішенню справ, а коли навпаки, чинити перешкоди. Зокрема, вона нагадала, що у певний період часу всі планети мають ретроградний характер, тобто, коли спостерігати із Землі, то складається враження, що планети рухаються у зворотньому напрямку. І саме цей їхній ретроградний шлях, вважають астрологи, неабияк впливають на дії людей на Землі.

«Переміщаючись навколо Сонця, Меркурій і Венера частіше, аніж інші планети утворюють таку ретроградну петлю, але знаходяться в ній більш короткий проміжок часу, ніж планети, орбіти яких розташовано в Сонячній системі за орбітою Землі. Меркурій стає ретроградним тричі на рік. Венера – приблизно один раз на півтора роки. Марс проходить у ретроградному русі приблизно один раз на два роки», - пояснює астрологиня.

З 17 лютого по 10 березня Меркурій стає ретроградним. У цей період часу не варто розпочинати нові справи, а саме підписувати важливі контракти, здійснити далеку подорож, купити дорогу річ або зробити хірургічну операцію.

З 13 травня по 25 червня наступає період ретроградної Венери, який ще й накладається на період трьох затемнень. Долучається до цього періоду і Меркурій, який робить ретроградну петлю з 18 червня по 12 липня. Це все означає, що значущих справ краще не розпочинати, адже вони матимуть складну долю і не принести результатів, на які ви очікували.

З 10 вересня по 13 листопада Марс буде проходити ретроградним рухом. Він гальмуватиме всі починання і не даватиме справі нормально розвиватися. Осіпенко радить цей період використати на завершення розпочатих раніше справ, проєктів, ремонту, реконструкції, а також на повернення боргів. «Дуже важливо в період ретроградного Марсу стримувати свої негативні стани та агресію по відношенню до оточуючих людей. Вчіться бути дипломатичними і проявляти більше позитивних емоцій. Навколишній світ, як дзеркало, в подіях життя показує нам наш внутрішній світ», - зазначає астрологиня.

Сприятливі та напружені періоди 2020 року:

1-13 січня – період затемнень;

14 січня – 15 лютого – сприятливий період;

16 лютого -19 березня ретроградний Меркурій і Юпітер в градусі труднощів;

20 березня – 12 травня – сприятливий період;

13 травня – 12 липня – період ретроградності Венери і Меркурія, період затемнень;

13 липня – 9 вересня – сприятливий період;

10 вересня – 14 листопада – період ретроградності Марса і Меркурія, Юпітер в градусі труднощів;

15 – 26 листопада – сприятливий період;

27 листопада – 16 грудня – період затемнень;

17-31 грудня – сприятливий період.