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    Астрономи показали перше в історії фото чорної діри

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    Астрономи показали перше в історії фото чорної діри

    Чорна діра розташована на відстані 500 квінтильйонів кілометрів (50 мільйонів світлових років) від Землі

    Обсерваторія Event Horizon Telescope отримала перші знімки так званої тіні чорної діри в центрі галактики M87.

    Про це повідомили вчені на прес-конференції у стінах штаб-квартири Єврокомісії у Брюсселі.

    Зображення було зроблене завдяки Глобальній інтерферометричній мережі радіо- і міліметрових обсерваторій Event Horizon Telescope (Телескоп горизонту подій, EHT) і представлене одночасно астрономами з низки країн — США, Бельгії, Японії, Данії, Китаю, Чилі та Тайваню.

    Чорна діра розташована на відстані 500 квінтильйонів кілометрів (50 мільйонів світлових років) від Землі і має діаметр близько 40 мільярдів кілометрів.

    Маса чорної діри у 6,5 мільярдів разів перевищує масу Сонця, ця чорна діра вважається однією з найважчих у Всесвіті, науковці називають її «монстром».

    «ЇЇ маса у 6,5 мільярда разів перевищує масу Сонця. І це одна з найважчих чорних дір, які існують. Це абсолютний монстр, важкоатлет, чемпіон чорних дір у Всесвіті», — зазначив професор Хейно Фальке з Університету Радбуда в Нідерландах.

    Астрономи пояснили, що їм вдалось графічно зафіксувати горизонт подій — видиму межу чорної діри. Вчені зробили це завдяки Event Horizon Telescope: масштабного спільного проекту світових вчених для дослідження чорних дір.

    Отримати зображення чорної діри вдалось з допомогою поєднання 10 радіотелескопів на різних континентах: вчені отримали інтерферометр, який дав змогу здійснювати спостереження одночасно з різних точок.Отримані дані потім об'єднали і отримали зображення чорної діри.

    США космос наука
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