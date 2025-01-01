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Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
Вітання з Новим роком
фото: glavcom.ua

2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. Вона є символом мудрості, інтуїції, обережності і таємничості

Наближається Новий 2025 рік. Новий рік – чудова нагода висловити теплі побажання, які можуть зробити день особливим, подарувати посмішки та залишити приємні спогади у тих людей, кого ми любимо і цінуємо.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком!

До слова, 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. Змія є шостим знаком в китайському зодіаку. Вона несе у собі не лише мудрість, але й внутрішню силу. Згідно зі східними традиціями, люди, народжені у рік Змії, відрізняються аналітичним складом розуму, вміють знаходити вихід з будь-яких ситуацій, схильні до самопізнання.

Привітання з Новим 2025 роком у віршах

Скоро прийде Новий рік
Завітає на поріг
І покриє снігом всіх,
І лунатиме знов сміх.
З Новим роком всіх вітаю,
Щастя кожному бажаю,
Сил, наснаги і надії,
Щоб здійснилися всі мрії.

***

В Новий рік бажаю щастя,
Щоб усе гаразд було,
Гарним буде хай ваш настрій,
А в душі – завжди тепло!
Санта хай здійснить всі мрії
Заповітні ваші всі,
І валюта щоб водилась
На картках і в гаманці!

***

Ялинку дружно прикрашайте,
Новому року двері відчиняйте.
Вітаю з Новим роком вас
У цей святковий дивний час.
Нехай пухнастий білий сніг
Засипле щастям ваш поріг.
Добробуту бажаю і добра,
Щастя, злагоди, сімейного тепла.

***

На порозі Новий рік,
З чим вас і вітаю,
І достатку вам повік
Щиро побажаю!
Миру, радості, добра
Зичу вашій хаті.
Щоб здорові всі були,
Мудрі і багаті!

***

Накритий стіл багато,
У келихах – шампанське.
Бажаю гучно свято
Стрічати аж до ранку!
Хай в серці буде радісно,
У гаманці – багато,
У хаті – тепло й затишно,
І щастя більше мати.
В старому хай залишиться
Усе погане й зайве.
А в новому відкриється
Найкраще хай, звичайно!
Гармонії і спокою,
Натхнення і свободи.
Здоров’я і достатку,
І миру для народу!

***

З Новим роком шлю вітання
І бажаю в гарну мить
Успіху, добра, натхнення,
Тільки в мирі, в щасті жить.
Хай цвіте казково доля,
Рік удачу принесе.
Нехай збудуться всі мрії,
Буде хай найкращим все.

***

З роком Новим я вас, любі, вітаю,
Від щирого серця добра вам бажаю!
Хай буде достатку та щастя багато,
Хай сповниться миром й добробутом хата,
Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,
І радість барвінком довкола вас в’ється!
Миру та спокою, ласки, любові,
Кожного дня щоб були ви здорові!

***

З Новим роком, українці!
Хай в квартирі і хатинці
Заіскриться вогник чуда,
Хай добро до вас прибуде!
Хай насіється із неба
Те, чого усім вам треба.
Хай зійде вам Божа ласка,
І в життя приходить казка.

***

З Новим роком шлю вітання!
Нехай збудуться бажання.
Щоби рік приніс завзято
Щастя, радості багато.
Щоб усе завжди вдавалось,
Щоб від успіхів співалось,
Щоби ви були здорові,
Щоб купалися в любові.

Привітання з Новим роком у прозі

Хай Новий 2025 рік стане роком перемоги! Нехай над нами завжди буде чисте небо! Вітаю!

***

Вітаю з Новим роком. Нехай прийдешній Новий рік виконає головне бажання мільйона українців – принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї возз'єднаються, а Україна процвітає!

***

З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів! Бажаю, щоб у 2025 році здійснилися всі ваші мрії і бажання!

***

Настає чарівна ніч новорічна! Ніч, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий. Коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається в минулому році. Вітаю! Бажаю щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров’я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. З Новим роком!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення!

***

Вітаю з 2025 роком! Нехай Змія подарує вам силу, рішучість і багато щасливих моментів у новому році.

***

Новий рік – час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішу мрію!

Привітання з Новим роком у яскравих листівках

Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 1
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 2
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 3
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 4
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 5
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 6
фото з відкритих джерел
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 7
фото з відкритих джерел
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 8
фото з відкритих джерел
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 9
фото з відкритих джерел
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 10
фото з відкритих джерел
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 11
фото з відкритих джерел
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках фото 12

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Теги: свята Україна свято Щастя валюта

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