Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках

2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. Вона є символом мудрості, інтуїції, обережності і таємничості

Наближається Новий 2025 рік. Новий рік – чудова нагода висловити теплі побажання, які можуть зробити день особливим, подарувати посмішки та залишити приємні спогади у тих людей, кого ми любимо і цінуємо.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком!

До слова, 2025 рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. Змія є шостим знаком в китайському зодіаку. Вона несе у собі не лише мудрість, але й внутрішню силу. Згідно зі східними традиціями, люди, народжені у рік Змії, відрізняються аналітичним складом розуму, вміють знаходити вихід з будь-яких ситуацій, схильні до самопізнання.

Привітання з Новим 2025 роком у віршах

Скоро прийде Новий рік

Завітає на поріг

І покриє снігом всіх,

І лунатиме знов сміх.

З Новим роком всіх вітаю,

Щастя кожному бажаю,

Сил, наснаги і надії,

Щоб здійснилися всі мрії.

***

В Новий рік бажаю щастя,

Щоб усе гаразд було,

Гарним буде хай ваш настрій,

А в душі – завжди тепло!

Санта хай здійснить всі мрії

Заповітні ваші всі,

І валюта щоб водилась

На картках і в гаманці!

***

Ялинку дружно прикрашайте,

Новому року двері відчиняйте.

Вітаю з Новим роком вас

У цей святковий дивний час.

Нехай пухнастий білий сніг

Засипле щастям ваш поріг.

Добробуту бажаю і добра,

Щастя, злагоди, сімейного тепла.

***

На порозі Новий рік,

З чим вас і вітаю,

І достатку вам повік

Щиро побажаю!

Миру, радості, добра

Зичу вашій хаті.

Щоб здорові всі були,

Мудрі і багаті!

***

Накритий стіл багато,

У келихах – шампанське.

Бажаю гучно свято

Стрічати аж до ранку!

Хай в серці буде радісно,

У гаманці – багато,

У хаті – тепло й затишно,

І щастя більше мати.

В старому хай залишиться

Усе погане й зайве.

А в новому відкриється

Найкраще хай, звичайно!

Гармонії і спокою,

Натхнення і свободи.

Здоров’я і достатку,

І миру для народу!

***

З Новим роком шлю вітання

І бажаю в гарну мить

Успіху, добра, натхнення,

Тільки в мирі, в щасті жить.

Хай цвіте казково доля,

Рік удачу принесе.

Нехай збудуться всі мрії,

Буде хай найкращим все.

***

З роком Новим я вас, любі, вітаю,

Від щирого серця добра вам бажаю!

Хай буде достатку та щастя багато,

Хай сповниться миром й добробутом хата,

Нехай в новім році усе в вас вдаєтся,

І радість барвінком довкола вас в’ється!

Миру та спокою, ласки, любові,

Кожного дня щоб були ви здорові!

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі і хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде!

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя приходить казка.

***

З Новим роком шлю вітання!

Нехай збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

Привітання з Новим роком у прозі

Хай Новий 2025 рік стане роком перемоги! Нехай над нами завжди буде чисте небо! Вітаю!

***

Вітаю з Новим роком. Нехай прийдешній Новий рік виконає головне бажання мільйона українців – принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї возз'єднаються, а Україна процвітає!

***

З Новим роком! Нехай в цьому році вас чекає тільки радість, здоров'я і удача! Нехай він буде роком здійснення бажань і втілення в життя всіх планів! Нехай цей рік кожному подарує якомога більше щасливих днів і щасливих зустрічей!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб у вашому домі цілий рік був затишок, любов і щастя. Нехай Новий рік принесе багато радісних і щасливих днів! Бажаю, щоб у 2025 році здійснилися всі ваші мрії і бажання!

***

Настає чарівна ніч новорічна! Ніч, коли приходить рік новий, прекрасний, молодий. Коли збуваються заповітні мрії, а все погане лишається в минулому році. Вітаю! Бажаю щастя та добробуту, гармонії та любові, здоров’я та удачі. Нехай цей новий рік принесе із собою тільки бажані сюрпризи та чудові дарунки долі. З Новим роком!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю в майбутньому році нових успіхів і досягнень, нових ідей і бажань, нових можливостей і прагнень, нових горизонтів щастя і просторів натхнення!

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Вітаю з 2025 роком! Нехай Змія подарує вам силу, рішучість і багато щасливих моментів у новому році.

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Новий рік – час дива, здійснення мрій і можливості побувати в справжній казці. Бажаю в це яскраве і веселе свято обійняти і привітати всіх близьких, знайти під ялинкою чудові подарунки і виконати найзаповітнішу мрію!

Привітання з Новим роком у яскравих листівках

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел

фото з відкритих джерел