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У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У Китаї завершено будівництво найдовшого у світі швидкісного тунелю
У Сіньцзяні зробили найдовший у світі тунель на високошвидкісній автостраді
фото: Xinhua

Під Тянь-Шанем проклали найдовший у світі швидкісний тунель

У Китаї завершили прокладати 22-кілометровий тунель Тянь-Шань Шенлі, який є найдовшим швидкісним тунелем у світі. Про це повідомляє агентство Xinhua.

«Тунель, назва якого в перекладі з китайської означає «перемога», скоротить час, необхідний для проїзду через середню ділянку гори Тянь-Шань, з кількох годин до приблизно 20 хвилин», – йдеться в повідомленні.

Це є ключовим проєктом високошвидкісної автостради Урумчі – Юйлі, яка проходить від регіонального адміністративного центру Урумчі на півночі Сіньцзяну до повіту Юйлі на півдні регіону. Автостраду планується повністю побудувати та ввести в експлуатацію у 2025 році. Час у дорозі автомобілем між двома пунктами призначення буде скорочено приблизно з семи до трьох з лишком годин.

Раніше Пекін схвалив будівництво найбільшої у світі гідроелектростанції потужністю 70 ГВт біля кордону з Індією в Тибеті. Китайський уряд підтримав будівництво «гідроенергетичного проєкту» в пониззі річки Ярлунг Цангпо в Тибеті.

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Теги: Китай будівництво технології перемога

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