Головна Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Вночі у столиці працювало ППО
фото з відкритих джерел

Сили ППО збили близько півтора десятка дронів

Вночі російські окупанти вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Ворог діяв за вже відпрацьованою схемою: напад вночі, використання дронів типу «Shahed», захід на місто з різних напрямків та висот, атаки групами різної чисельності. Про це повідомляє КМВА.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5,5 годин. Перші групи дронів з'явилися ще до опівночі, а протягом ночі ворог постійно запускав нові БПЛА.

Зазначається, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони, жоден з ворожих дронів не досяг своєї мети. В повітряному просторі навколо Києва було знищено близько півтора десятка ударних безпілотників. Точну кількість та тип зброї, застосованої ворогом, буде повідомлено пізніше у звітах Повітряних Сил.

Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі зафіксовано незначні пошкодження, проте обійшлося без руйнувань та пожеж. Інформація про постраждалих не надходила.

Влада закликає киян та гостей міста бути пильними та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, у Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку.

Теги: окупанти Київ місто тривога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після Перемоги українці зможуть повернути собі почуття радості
У нас теж будуть щасливі очі
6 вересня, 22:38
Каховське водосховище до та після підриву дамби окупантами
До та після підриву ГЕС. Який вигляд наразі має Каховське водосховище (відео)
10 вересня, 13:43
Саме ця програма розвиває природні здібності та інстинкти тварин в умовах зоологічних парків
У столичному зоопарку влаштують свято кавунів для ведмедів (фото)
13 вересня, 21:30
До кінця доби очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с
На Київ та область суне гроза: синоптики попередили про небезпеку
16 вересня, 15:27
Рош га-Шана у 2024 році відзначатимуть 2–4 жовтня.
Міграційна служба назвала кількість хасидів, що прибули до Умані на святкування Рош га-Шана
18 вересня, 20:13
Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки
Є постраждалі, у будинку вибиті вікна: наслідки атаки РФ на Київщину
26 вересня, 10:36
Триває 949-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
29 вересня, 08:15
Росіяни продовжують тиснути на позиції ЗСУ на різних напрямках
Карта бойових дій в Україні станом на 01 жовтня 2024 року
1 жовтня, 00:30
Громадський транспорт у Льовові на 50-150% дорожчий, ніж у столиці
Чому киянам гріх жалітися. Порівнюємо вартість проїзду у комунальному транспорті столиці
1 жовтня, 17:19

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 жовтня 2024
5381
Вугледар окуповано: ISW оцінює наслідки
3208
Стан повітря у Києві: екологи назвали район, в якому досі показники якості не в нормі
2929
Берегова охорона США помітила російські та китайські кораблі біля Аляски
2546
Спадок Черновецького. Кому дісталися 10 тисяч «квадратів» поруч з Майданом Незалежності?

Новини

Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у 2025 році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00
Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
Сьогодні, 04:25
Королева Камілла відмовила короля Чарльза від зустрічі з Гаррі
Сьогодні, 01:30
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
Сьогодні, 00:56

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua