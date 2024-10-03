Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі

Сили ППО збили близько півтора десятка дронів

Вночі російські окупанти вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Ворог діяв за вже відпрацьованою схемою: напад вночі, використання дронів типу «Shahed», захід на місто з різних напрямків та висот, атаки групами різної чисельності. Про це повідомляє КМВА.

Повітряна тривога в столиці тривала понад 5,5 годин. Перші групи дронів з'явилися ще до опівночі, а протягом ночі ворог постійно запускав нові БПЛА.

Зазначається, що завдяки ефективній роботі сил протиповітряної оборони, жоден з ворожих дронів не досяг своєї мети. В повітряному просторі навколо Києва було знищено близько півтора десятка ударних безпілотників. Точну кількість та тип зброї, застосованої ворогом, буде повідомлено пізніше у звітах Повітряних Сил.

Внаслідок падіння уламків в Деснянському районі зафіксовано незначні пошкодження, проте обійшлося без руйнувань та пожеж. Інформація про постраждалих не надходила.

Влада закликає киян та гостей міста бути пильними та дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, у Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку.