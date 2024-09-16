На Київ та область суне гроза: синоптики попередили про небезпеку

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки

Синоптики попереджають про сильні пориви вітру в Київській області та столиці. У найближчу годину та до кінця доби очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«У найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 вересня пориви 15-20 м/с», – йдеться у повідомленні.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища фото: Facebook/Укргідрометцентр

Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки (І рівень). Громадян закликають бути обережними, уникати перебування біля старих дерев, рекламних щитів та інших конструкцій, що можуть бути небезпечними під час сильного вітру.

Перший рівень небезпечності, який оголошує Укргідрометцентр, означає, що метеорологічні умови можуть призвести до певних незручностей або пошкоджень. Однак, зазвичай, такі явища не становлять серйозної загрози життю та здоров'ю людей.

Нагадаємо, у низці областей України сьогодні, 16 вересня, оголошено штормове попередження. Зокрема через потужні повені, які накрили Європу, в Австрії, Польщі та Чехії залізничні оператори скасували деякі рейси.

Як повідомлялося, щонайменше вісім людей загинули, тисячам довелося евакуюватися через повені в Європі, зокрема у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії.

До слова, тайфун «Бебінка», який вранці 16 вересня досяг Шанхаю, розташованого на сході Китаю, став найсильнішим у місті з 1949 року.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни.