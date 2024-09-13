Саме ця програма розвиває природні здібності та інстинкти тварин в умовах зоологічних парків

«Для вас це приємні враження та цікаве дозвілля, а для тварин – це не просто смаколик, а частина важливої програми зі збагачення середовища»

Кожні вихідні вересня відвідувачі мають можливість спостерігати за частиною програми зі збагачення середовища для мешканців КиївЗоо. Як повідомляють у самому зоопарку, збагачення сезонними кормами – чудова поширена практика у зоопарках. Вона дозволяє побачити цікаві моменти з життя тварин.

«Для вас це приємні враження та цікаве дозвілля, а для тварин – це не просто смаколик, а частина важливої програми зі збагачення середовища.

Саме ця програма розвиває природні здібності та інстинкти тварин в умовах зоологічних парків. А благополуччя тварин для нас завжди на перших місцях», – йдеться у повідомленні Київзоо.

Цими вихідними соковитими кавунчиками «ласують мешканці нашого Ведмежого континенту».

Показові годування 14-15 вересня:

12:00 – Бурі ведмеді Потап і Настя;

12:20 – Тянь-шанська ведмедиця Чудо;

12:30 – Уссурійські білогруді ведмеді Бебі та Бері;

12:45 – Єноти;

13:00 – Носухи.

8 фото На весь екран













У столичному зоопарку влаштують свято кавунів для ведмедів фото: Київзоо

Відзначимо, минулого тижня кавуни отримали шпорові черепахи і папуги Ара: зеленокрилі та синьо-жовті. А 31 серпня та 1 вересня, годували кавунами бегемота Лілі та слона Хораса.