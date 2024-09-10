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До та після підриву ГЕС. Який вигляд наразі має Каховське водосховище (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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До та після підриву ГЕС. Який вигляд наразі має Каховське водосховище (відео)
Каховське водосховище до та після підриву дамби окупантами
колаж: glavcom.ua

Після підриву Каховської ГЕС вода зникла у водосховищі

6 червня 2024 року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС на Херсонщині. Після чого Каховське водосховище перетворилося на ліс висотою чотири метри. Місцеве медіа показало, який вигляд наразі воно має.

«Каховське водосховище до повномасштабної війни та зараз. Краса південного краю вражає, засмучує наявність чужинської техніки і бурятів, які заздрісно і жадібно вглядаються в будинки місцевих жителів, які покинули окупацію. А поки на місці Каховського водосховища виріс густезний ліс до висоти чотири метри», – йдеться у повідомленні.

 Журналісти пишуть, що після підриву Каховської ГЕС вода зникла, тому наразі у громаді великі проблеми з водопостачанням. 

Нагадаємо, 6 червня минулого року російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів евакуювали із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. 

Як повідомлялося, за майже рік після підриву російськими військовими Каховської ГЕС на 150 тисячах гектарів штучно створеної водойми утворився густий ліс. Умови, які утворилися на дні Каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби. Уряд дозволив використовувати землі Каховського водосховища лише для його відновлення та будівництва гідротехнічних споруд.  

До слова, генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота заявив, що відбудувати зруйновану росіянами Каховську гідроелектростанцію можна за 6-7 років.

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Теги: росія Херсон Каховська ГЕС окупація росіяни Херсонщина окупанти фото Україна

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