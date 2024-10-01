Карта бойових дій в Україні станом на 01 жовтня 2024 року

Важкі бої точаться на кількох напрямках

Противник завдав по території України чотири ракетні удари із застосуванням шести ракет, 58 авіаційних ударів (задіяв, зокрема 98 КАБ), використав для ураження 635 дронів-камікадзе. Здійснив більш як 3400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта боїв в Україні Фото: ISW

Новини війни в Україні

Відбулося 159 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках.Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Важкі бої тривають на Покровському та Курахівському напрямку, ворог наступає на Вугледар.

На Харківському напрямку

Ворог шістнадцять разів атакував неподалік Бугруватки, Стариці, Тихого та Вовчанська. Чотири бойових зіткнення триває.

фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Ворог протягом дня 23 рази намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки, Андріївки, Кругляківки та Вишневого. На даний час тривають сім боєзіткнень.

Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Загарбницька армія атакувала 24 рази в районах Греківки, Макіївки, Невського, Новосадового, Діброви, Серебрянки, Григорівки та у Серебрянському лісництві. Досі точиться чотири боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.

фото з відкритих джерел

На Сіверському напрямку

Ворог три рази в продовж дня намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Білогорівка.

фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямку

Активність ворога вилилась в трьох бойових зіткнення. Всі атаки поблизу Часового Яру захлинулись. Загарбники зазнали втрат.

фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали 17 атак противника поблизу Торецьку, Залізного, Неліпівки та Щербинівки. Дванадцять атак відбито, ще п’ять тривають. Ситуація контрольована.

фото з відкритих джерел

На Покровському напрямку

Ворог 34 рази намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби, окупанти в районах населених пунктів Новоторецьке, Новогродівка, Лисівка, Миролюбівка, Воздвиженка, Суха Балка, Миколаївка, Селідове та Михайлівка 31 раз отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки тривають в районах населених пунктів Новоторецьке та Миколаївка.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку понад 270 окупантів, 120 з них - безповоротно. Знищено три артсистеми та 11 одиниць автомобільної техніки окупантів, п’ять бойових броньованих машин та два розвідувальні безпілотники, також пошкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, три бойових броньованих машини та дві артсистеми.

фото з відкритих джерел

На Курахівському напрямку

Ворог 24 рази атакував наші позиції поблизу Георгіївки, Костянтинівки, Курахового, Цукуриного та Катеринівки. На даний час українські воїни відбили 17 атак, сім боєзіткнень досі триває.

На даному напрямку противник також зазнав значних втрат – знешкоджено понад 100 окупантів, 50 з яких – безповоротно. Знищено чотири танки, вісім бойових броньованих машин, одну одиницю автомобільної техніки та два розвідувальні безпілотники, крім того одну одиницю автомобільної техніки було пошкоджено.

фото з відкритих джерел

На Времівському напрямку

Наші війська відбивали вісім атак противника, поблизу Вугледара, Богоявленки та Золотої Ниви – шість атак відбито, ще дві триває.

Фото: deepstatemap

На решті напрямках суттєвих змін не відбулося.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області.

Сьогодні за ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 425 окремого штурмового батальйону, 118-тої окремої механізованої бригади, 35-тої окремої бригади морської піхоти, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.