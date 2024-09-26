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Є постраждалі, у будинку вибиті вікна: наслідки атаки РФ на Київщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Є постраждалі, у будинку вибиті вікна: наслідки атаки РФ на Київщину
Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки
фото: пресслжуба ДСНС

У трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання лісової підстилки

У ніч на 26 вересня ворог масовано атакував Київщину ударними дронами. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

За його словами, в області активно працювали сили протиповітряної оборони. «Ворожі цілі знищено. Дякуємо нашим оборонцям за ефективну роботу та надійний захист», – сказав він.

На щастя, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не сталося. У той же час у трьох районах області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталося загорання лісової підстилки та трав’яного настилу. Пожежі локалізували.

«В одному з населених пунктів внаслідок падіння уламків збитих цілей пошкоджено вікна в одній із квартир багатоповерхового будинку», – додав Кравченко. 

Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки нічної атаки.

Згодом Кравченко додав, що станом на 9:15 надійшло повідомлення про поранення 66 річної мешканки одного з населених пунктів Київщини. Жінка разом з чоловіком під час атаки перебувала в квартирі, яка зазнала пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. 

Мешканка Київщини отримала незначні рани. Від допомоги швидкої відмовилася.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня окупанти запустили по Україні чергову партію «шахедів». Внаслідок падіння уламків «шахеда» в Києві пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів.

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Теги: окупанти будинок жінка ворог поранення Київщина війна

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