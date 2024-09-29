Втрати ворога станом на 29 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі 29 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 29 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 29 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 651810 (+1170) осіб,
- танків ‒ 8869 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17476 (+38) од,
- артилерійських систем – 18795 (+62) од,
- РСЗВ – 1204 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 962 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16186 (+93),
- крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,
- спеціальна техніка ‒ 3297 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 29 вересня
- У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 13 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 10 суден, з них сім рухались з протоки Босфор.
Нині триває 949-й день повномасштабної війни в Україні.
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