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Втрати ворога станом на 29 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 29 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 949-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1170 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі 29 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 29 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 29 вересня втратила

  • особового складу ‒ близько 651810 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8869 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17476 (+38) од,
  • артилерійських систем  – 18795 (+62) од,
  • РСЗВ – 1204 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 962 (+1) од,
  • літаків  – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 16186 (+93),
  • крилаті ракети ‒ 2610 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25495 (+84) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3297 (+6).
Втрати ворога у війні станом на 29 вересня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 29 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 29 вересня

  • У Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 13 суден, з них дев'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 10 суден, з них сім рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 29 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 29 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 949-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія росіяни море флот Україна військова техніка Азовське море корабель війна ЗСУ Чорне море окупанти Повітряні сили ЗСУ

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