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Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії – Галущенко
Хмельницька атомна електростанція
ілюстративне фото

17 і 24 липня було оголошено про підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що на сьогоднішній день фактично до 60% електроенергії України виробляють на атомних станціях.

«Сьогодні ми можемо говорити, що до 60% електроенергії країни виробляється на АЕС. Навіть при окупованій Запорізькій атомній станції», – зазначив він.

Галущенко подякував українським атомникам, які дають людям світло у складні для країни часи.

Нагадаємо, 17 і 24 липня було оголошено про підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували.

Крім того, в Україні закінчилася аномальна спека і збільшився імпорт електроенергії з Європи.

Завдяки цим трьом факторам, а також цілодобовій роботі енергетиків, ситуація в енергосистемі покращилася.

Теги: імпорт спека Герман Галущенко електроенергія атомна енергетика

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