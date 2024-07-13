На Київщині введені графіки обмеження водопостачання

Столиця вдвічі зменшила подачу води в Ірпінь

В Ірпені Київської області через довгострокові відключення світла і надмірний полив сталося критичне падіння тиску в мережі водопостачання. Для стабілізації ситуації в місті вводяться тимчасові графіки обмеження водопостачання. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин у телеграмі.

За даними міського голови, 12 липня графік по місту такий:

з 17:00 до 22:00 – вода матиме достатній тиск;

з 22:00 – вода подаватиметься із заниженим тиском (на верхніх поверхах можлива її повна відсутність), щоб встигнути наповнити резервуари на наступну добу.

«На балансі «Ірпіньводоканалу» перебувають сотні об'єктів. Критична інфраструктура водоканалу, що відповідає за подачу води у водопровідну мережу міста, має потужні генератори і працює безперебійно. Але забезпечити генераторами всі відключені свердловини (їх 60) і, головне, контролювати їхню роботу – завдання практично непідйомне для наших ресурсів», – пояснив Маркушин.

За його словами, проблема в ці спекотні дні нагальна в багатьох громадах України, через що столиця вдвічі зменшила подачу води в Ірпінь.

Нагадаємо, що через аномальну спеку та підвищений рівень споживання в суботу, 13 липня, з 14:00 діятимуть три черги графіків відключення світла, а не дві, як передбачалося раніше.

До відома, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку.

Крім того, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.