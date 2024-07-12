Аномальна спека у Києві побила рекорд 139-річної давності

Рамки, які розпилюють воду, є добрим порятунком у спекотні дні

Мінімальна температура повітря у столиці 11 липня не опустилася нижче 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С

У четвер, 11 липня, в Києві на фоні спеки в Україні зафіксували три температурних рекорди. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Максимальна температура повітря досягла 34,2°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника 1885 року.

Мінімальна температура повітря у столиці не опустилася нижче 21,7°С. Попереднє рекордне значення 1938 року перевищено на 0,3°С.

За даними синоптиків, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала 28,1°С, що перевищило попередній рекордний показник 1922 року на 0,5°С, а кліматичну норму – на 7,2°С.

Середньодобова температура повітря у Києві виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня інфографіка Укргідрометцентру

Прогноз погоди у Києві сьогодні, 12 липня

12 липня на Київщині очікується суха спекотна погода: температура по області вночі 20-25°, вдень сильна спека 35°.

У Києві температура вночі триматиметься на рівні 22-24°, вдень очікується спека до 35°. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, що для різних видів робіт допустимі показники температури є різними. Однак верхньою межею температури на постійних робочих місцях, зокрема, де працівник проводить більш ніж половину свого робочого часу або не менше двох годин поспіль – 28 градусів вище нуля.

До слова, на популярному турецькому курорті Анталії почалася пекельна спека, при цьому в морі охолонути туристам не вдасться. Море прогрілося до температури гарячої ванни. За останніми даними синоптиків, температура досягла 45 градусів у денні години. Вода в морі прогріта до +29.5 градусів. Тож майже весь день туристи вимушені шукати прохолоди під кондиціонерами, і виходити до моря ввечері.