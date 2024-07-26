Коли повернуться жорстокі обмеження світла. Проста арифметика

Споживання України енергії минулої зими на піку (вечірні часи, коли всі вдома включають світло) становило близько 17 гігават

Хороша новина про енергетику така – атомники значно пришвидшили ремонти атомних блоків і достроково витягнули їх на роботу. Тож у мене в Києві сьогодні світло виключали лише на півтори(!) години за всю добу.

Далі ще будуть ремонти атомних блоків, але вже не такі масові. І здається, по погоді вже не буде такої спеки, як тиждень тому. Тому споживання енергії зменшиться, і такі не дуже значні відключення світла продовжаться аж до глибокої осені, коли сонце природнім шляхом закінчиться для сонячних електростанцій, і ми втратимо три гігавати, які зараз маємо в хорошу сонячну погоду вдень. Також через холода і короткий сонячний день збільшиться споживання енергії загалом. І приблизно у листопаді ми повернемось у ті самі жорсткі графіки включень світла, що мали у липні.

Так, повернемось полюбе. І це навіть якщо Путін не розіб’є чогось нового. Пояснюю чому.

Після того як рашисти захопили Запорізьку АЕС, але ще не почали обстріли енергосистеми, у нас на початок осені 2022 року було доступно майже 21 гігават генерації.

Після обстрілів енергосистеми 2022-2024 років у нас станом на зараз залишилось доступних близько 12 гігават (з них влітку постійно виводять в профілактичний обов’язковий ремонт частину атомних станцій по 1-3 гігавати одночасно).

Сонячні електростанції зараз влітку у хороший сонячний день з 10.00 по 17.00 дають до 3,5 гігават. Але як вже говорилось, їх навіть приблизно не буде вже восени. І тому у цих 12 зимових гігаватах я сонце не враховую.

Ніякого 1 гігавата від радників Зеленського по розподіленій генерації не буде навіть приблизно. Тому я їх теж не рахую в баланс.

Теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей розвалили 75-80% (да, Ахметову фактично нема на чому виробляти енергію).

Гідроенергетики розбили третину (це дуже боляче – майже як два атомних блоки, а шо ви думали – розбити Дніпрогес і Каховку це просто айбідабіда лише екології?).

Споживання України енергії минулої зими на піку (вечірні часи, коли всі вдома включають світло) становило близько 17 гігават. А як я вже казав, у нас буде 12 гігават. Може ще якусь розбиту генерацію відремонтуємо, плюс імпорт з Європи. Тобто в ідеалі у нас буде десь 15 гігават. Тобто матимемо дефіцит в 2-3 гігавати. І це саме те, що було в липні. Це просто арифметика. Жодної конспірології.

Дуже важливо – ми в листопаді повернемось до жорстких липневих обмежень, якщо Путін не розвалить ще чогось. Як розвалить – буде ще гірше. А як видно по обстрілах останніх тижнів на Рівненщині і Сумщині – він вже вийшов на нове полювання по підстанціям. Ох ще ікнеться урядова зупинка фінансування антиракетних накриттів на найважливіших підстанціях…

До речі, поведінка влади і людей під час полегшення ситуації зі світлом на найближчі два-три місяці особисто мені покаже як себе люди і влада вестимуть у випадку замир’я з Путіним.

Одна справа, якщо використати паузу на власну суперпідготовку до наступного удару. А інша справа відразу переключитись на шашлички, велике асфальтування і витіснення війни зі свідомості.