Речник «Таврії» пояснив, як спека впливає на перебіг бойових дій

Найбільш активними ділянками фронту на Таврійському напрямку є район Роботинського виступу

Аномальна спека впливає на обидві сторони, створюючи дискомфорт

Через високу температуру легше займається трава під час обстрілів, проте «в цю гру грають двоє». Про це розповів речник оперативного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Лиховій зазначив, що аномальна спека впливає на обидві сторони, створюючи дискомфорт. Проте, за словами військових, зима і низькі температури – це значно гірше, адже доводиться якось обігріватись, через що бійці можуть викривати себе перед ворогом тепловим випромінюванням.

Наразі ж військовим потрібно багато води й через ускладнену ситуацію із логістикою інколи доводиться доставляти її дронами.

«Крім того, звичайно, більше горить трава. Від прильотів загоряються сухостої, і це теж мало зручностей доставляє військовослужбовцям. Але, я ще раз наголошу: це гра, в яку грають двоє. Коли можна запалити запалювальними снарядами противника – наші військові це роблять охоче», – сказав він.

За словами речника ЗСУ, найбільш активними ділянками фронту на Таврійському напрямку наразі є район Роботинського виступу, а також ділянка біля населеного пункту Кринки.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше використовує погано підготовлені нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти України.

До слова, за останні два місяці російська армія зазнала рекордних втрат у війні проти України. За оцінками британської розвідки, у травні та червні близько 70 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено.