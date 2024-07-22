Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Речник «Таврії» пояснив, як спека впливає на перебіг бойових дій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Речник «Таврії» пояснив, як спека впливає на перебіг бойових дій
Найбільш активними ділянками фронту на Таврійському напрямку є район Роботинського виступу
фото: Facebook/Генштаб

Аномальна спека впливає на обидві сторони, створюючи дискомфорт

Через високу температуру легше займається трава під час обстрілів, проте «в цю гру грають двоє». Про це розповів речник оперативного угруповання військ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Лиховій зазначив, що аномальна спека впливає на обидві сторони, створюючи дискомфорт. Проте, за словами військових, зима і низькі температури – це значно гірше, адже доводиться якось обігріватись, через що бійці можуть викривати себе перед ворогом тепловим випромінюванням.

Наразі ж військовим потрібно багато води й через ускладнену ситуацію із логістикою інколи доводиться доставляти її дронами.

«Крім того, звичайно, більше горить трава. Від прильотів загоряються сухостої, і це теж мало зручностей доставляє військовослужбовцям. Але, я ще раз наголошу: це гра, в яку грають двоє. Коли можна запалити запалювальними снарядами противника – наші військові це роблять охоче», – сказав він.

За словами речника ЗСУ, найбільш активними ділянками фронту на Таврійському напрямку наразі є район Роботинського виступу, а також ділянка біля населеного пункту Кринки.

Нагадаємо, Росія дедалі частіше використовує погано підготовлені нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти України.

До слова, за останні два місяці російська армія зазнала рекордних втрат у війні проти України. За оцінками британської розвідки, у травні та червні близько 70 000 російських військовослужбовців було вбито або поранено.

Читайте також: Ворог намагається прорватися через Вовчанськ. Огляд з Харківського напрямку
Теги: погода спека ЗСУ війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Щоб жити в комфорті й взагалі жити, треба вміти себе захищати»
Українцям потрібна довга пам'ять і міцне військо. А тоді вже буде «велике будівництво»
16 липня, 07:17
На запитання, коли завершиться фаза інтенсивних бойових дій у Газі, Нетаньягу відповів, що дуже скоро
Нетаньягу заявив про згортання операції в Секторі Гази
24 червня, 05:31
Російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок підрозділи «9-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї армії»
Українські війська просунулися в межах Вовчанська – ISW
26 червня, 05:03
Дмитро Лазуткін заявив, що мобілізація стала інтенсивною
Стало відомо, скільки українців оновили дані в ТЦК
28 червня, 03:07
В Середземному морі два ворожі кораблі
Втрати ворога станом на 28 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
28 червня, 07:58
Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів РФ
Росія втрачає військово-морський центр у Криму
5 липня, 10:49
Модель спорядження вже пройшла випробування у школі розвідки Десантно-штурмових військ ЗСУ
Міноборони тестує нову модель бронежилета
9 липня, 19:34
В Україні буде рекордна спека
Місцями грози та 41°C тепла: погода на 15 липня
15 липня, 05:40
Зовнішні чинники, які можуть сприяти поверненню українців: труднощі працевлаштування в країні перебування, висока вартість життя, погіршення умов соціальної підтримки
Що спонукатиме українців повертатися додому після війни: результати опитування
15 липня, 13:05

Події в Україні

«Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні
«Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні
Речник «Таврії» пояснив, як спека впливає на перебіг бойових дій
Речник «Таврії» пояснив, як спека впливає на перебіг бойових дій
Похорон Фаріон та нові безпекові угоди. Головне за 22 липня
Похорон Фаріон та нові безпекові угоди. Головне за 22 липня
Знесення останньої української церкви в Криму: розпочато кримінальне провадження
Знесення останньої української церкви в Криму: розпочато кримінальне провадження
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
Буданов прокоментував вбивство Фаріон
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
16K
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!
12K
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6893
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5337
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці
5310
«Хрещена матір» штучного інтелекту вигадала бізнес за мільярд доларів: у чому його суть

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua