«Укрзалізниця» після смерті жінки у вагоні дала поради пасажирам

Як зазначили в «Укрзалізниці», у потягах іноді трапляються випадки природних смертей

В «Укрзалізниці» нагадали, що всі швидкісні поїзди, а також значна частина вагонів далекого сполучення, оснащені системами кондиціювання повітря

Компанія «Укрзалізниця» дала поради пасажирам, як діяти у випадку, якщо їм стало погано під час поїздки. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Fаcebook.

Як зазначили в «Укрзалізниці», у потягах іноді трапляються випадки природних смертей. Іноді так трапляється декілька разів на місяць. Це пояснюється тим, що статистично кількість пасажирів, які щодня подорожують поїздами, в пікові дні - понад 100 тисяч людей.

У випадку, якщо ваше самопочуття погіршилось вже під час поїздки - звертайтесь за допомогою до провідника, який може тимчасово знайти місце в іншому вагоні або викликати медичну допомогу.

Також, враховуючи аномальну спеку, необхідно максимально уважно поставитися до вибору вагона і в будь-якому випадку запастися водою. Не менш уважно слід поставитися й до власного самопочуття перед, під час та навіть після поїздки.

В «Укрзалізниці» нагадали, що всі швидкісні поїзди, а також значна частина вагонів далекого сполучення, оснащені системами кондиціювання повітря. Всі вони марковані в додатку та на сайті спеціальною «сніжинкою».

Нагадаємо, днями повідомлялося про раптову смерть пасажирки потягу «Запоріжжя-Ужгород». Трагедія, ймовірно, сталася 16 липня. Жінка їхала нічним експресом до подруги в місто Стрий, Львівська область.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства.

До слова, на тлі відключень електроенергії в Україні багато громадян стикаються з проблемою того, де та як заряджати мобільні телефони. «Укрзалізниця» нагадала про наявність потягів, обладнаних USB і Typ-C портами, де можна зарядити портативні гаджети.