Треба зменшити споживання електрики. Як це зробити безболісно
«Не існує маленького зниження споживання, як не існує маленьких донатів»
Про кондиціонери вже, здається, знають і говорять усі. Це дійсно, 1/3 домашньої потреби в електроенергії. Якщо ми всі разом увімкнемо кондиціонери, система не витримає, і всі надовго залишимося без світла. Так, режим охолодження на 18 градусів – це ведмежа послуга енергосистемі й усім довкола. Спеку в місті дуже важко витримати, і це привіт місцевій владі, яка багато років поспіль методично й наполегливо знищує зелені насадження, які дають тінь і прохолоду.
Якщо зовсім важко, вентилятор – це хороший компроміс, він споживає значно менше й може бути бездротовим.
Але мета цього поста – не побути капітанкою Очевидність і подратувати всіх навколо в цю шалену спеку. Я хочу ще раз проговорити, як кожен і кожна можуть зменшити обсяг споживання в масштабах своєї квартири чи офісу, не докладаючи надзусиль. Адже зменшення споживання хоча б на 10-20% дуже допоможе усій країні. Поїхали.
- Вимкнути з розетки все, чим ви не користуєтеся прямо зараз: пралки, телевізори, мікрохвильовки, комп'ютери, зарядки, подовжувачі. У Каліфорнії виміряли, що пасивне споживання електрики побутовими приладами – це 23% споживання електроенергії вдома. Тобто майже чверть електрики йде в порожнечу. Якщо вимкнути непотрібне – можна зменшити платіжку на чверть та допомогти мати електрику тим, хто її потребує.
- Замінити старі лампи розжарювання, лампочки Ілліча (це ж навіть звучить огидно), на економні LED – і це зекономить 8-9% на платіжці. Такі результати дослідження, що проводилося в Японії. LED лампи дорожчі, але мають у 25 разів довший термін експлуатації та споживають в 10 разів менше електрики за старі лампи розжарювання. Ми вже мали класну ініціативу із обміну старих ламп Ілліча на LED, завдяки чому обміняли понад 20 млн лампочок.
- Виставити нижчу температуру прання. Пральна машина може споживати до 12% від загального споживання електрики побутовими приладами. Якщо виставляти температуру прання 30-60°C замість 90°C, вона споживатиме електроенергії у 2-3 рази менше. Тобто загальне споживання світла вдома скоротиться на 3-4%. До того ж прання можна виставляти на ніч – якщо ви маєте нормальну звукоізоляцію і двозонний лічильник, це ще й зекономить вам гроші.
- Нижча температура нагрівання бойлера. Україна – дуже бойлеризована країна, і зараз це сильно тисне на енергосистему. Ставте нижчі температури нагрівання. Якщо маєте смарт-розетку, або сам бойлер має розумну систему контролю, ставте його грітися вночі або опівдні.
- Тимчасова відмова від духовки в електричних плитах. Електроплита взагалі споживає чимало електрики, але саме духовка – найбільш витратна. Обмеження користування нею на найближчі тижні – зменшить споживання світла в побуті ще на кілька відсотків.
- Якщо ви можете скип’ятити воду на газовій плитці, а не вмикати електрочайник вранці чи ввечері – це буде послуга усій енергосистемі.
Звісно, мені б хотілося, щоб Мінцифри разом з «Укренерго» запустили у Дії пуш-повідомлення «Зменшіть споживання прямо зараз, будь ласка», або «Перемкніть бойлер/ пралку/ посудомийку на ХХ годину». Як сповіщення про повітряну тривогу нам потрібне сповіщення про енергетичну небезпеку. Але поки доводиться обходитися власними силами й власним розумінням. Не існує маленького зниження споживання, як не існує маленьких донатів.
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