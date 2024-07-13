Головна Думки вголос Інна Совсун
search button user button menu button
Інна Совсун Народна депутатка України

Треба зменшити споживання електрики. Як це зробити безболісно

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Українців просять відмовитись від використання кондиціонерів, але аномальна спека вносить свої корективи
ілюстративне фото: Depositphotos

«Не існує маленького зниження споживання, як не існує маленьких донатів»

Про кондиціонери вже, здається, знають і говорять усі. Це дійсно, 1/3 домашньої потреби в електроенергії. Якщо ми всі разом увімкнемо кондиціонери, система не витримає, і всі надовго залишимося без світла. Так, режим охолодження на 18 градусів – це ведмежа послуга енергосистемі й усім довкола. Спеку в місті дуже важко витримати, і це привіт місцевій владі, яка багато років поспіль методично й наполегливо знищує зелені насадження, які дають тінь і прохолоду.

Якщо зовсім важко, вентилятор – це хороший компроміс, він споживає значно менше й може бути бездротовим.

Але мета цього поста – не побути капітанкою Очевидність і подратувати всіх навколо в цю шалену спеку. Я хочу ще раз проговорити, як кожен і кожна можуть зменшити обсяг споживання в масштабах своєї квартири чи офісу, не докладаючи надзусиль. Адже зменшення споживання хоча б на 10-20% дуже допоможе усій країні. Поїхали.

  1. Вимкнути з розетки все, чим ви не користуєтеся прямо зараз: пралки, телевізори, мікрохвильовки, комп'ютери, зарядки, подовжувачі. У Каліфорнії виміряли, що пасивне споживання електрики побутовими приладами – це 23% споживання електроенергії вдома. Тобто майже чверть електрики йде в порожнечу. Якщо вимкнути непотрібне – можна зменшити платіжку на чверть та допомогти мати електрику тим, хто її потребує.
  2. Замінити старі лампи розжарювання, лампочки Ілліча (це ж навіть звучить огидно), на економні LED – і це зекономить 8-9% на платіжці. Такі результати дослідження, що проводилося в Японії. LED лампи дорожчі, але мають у 25 разів довший термін експлуатації та споживають в 10 разів менше електрики за старі лампи розжарювання. Ми вже мали класну ініціативу із обміну старих ламп Ілліча на LED, завдяки чому обміняли понад 20 млн лампочок.
  3. Виставити нижчу температуру прання. Пральна машина може споживати до 12% від загального споживання електрики побутовими приладами. Якщо виставляти температуру прання 30-60°C замість 90°C, вона споживатиме електроенергії у 2-3 рази менше. Тобто загальне споживання світла вдома скоротиться на 3-4%. До того ж прання можна виставляти на ніч – якщо ви маєте нормальну звукоізоляцію і двозонний лічильник, це ще й зекономить вам гроші.
  4. Нижча температура нагрівання бойлера. Україна – дуже бойлеризована країна, і зараз це сильно тисне на енергосистему. Ставте нижчі температури нагрівання. Якщо маєте смарт-розетку, або сам бойлер має розумну систему контролю, ставте його грітися вночі або опівдні.
  5. Тимчасова відмова від духовки в електричних плитах. Електроплита взагалі споживає чимало електрики, але саме духовка – найбільш витратна. Обмеження користування нею на найближчі тижні – зменшить споживання світла в побуті ще на кілька відсотків.
  6. Якщо ви можете скип’ятити воду на газовій плитці, а не вмикати електрочайник вранці чи ввечері – це буде послуга усій енергосистемі.

Звісно, мені б хотілося, щоб Мінцифри разом з «Укренерго» запустили у Дії пуш-повідомлення «Зменшіть споживання прямо зараз, будь ласка», або «Перемкніть бойлер/ пралку/ посудомийку на ХХ годину». Як сповіщення про повітряну тривогу нам потрібне сповіщення про енергетичну небезпеку. Але поки доводиться обходитися власними силами й власним розумінням. Не існує маленького зниження споживання, як не існує маленьких донатів.

Читайте також: Коли поменшає відключень світла: ексрадниця міністра енергетики назвала місяць
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: електроенергія Україна Укренерго лічильник обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саміт нас не ощасливив, але й РФ не зрадіє. Нас підводять до важких компромісів
Глибоке занепокоєння НАТО чи Короткі підсумки нещодавнього саміту
Вчора, 16:53
Україна наполягає на необхідності деколонізації та деімперіалізації Росії
Світ поступово визнає Росію колоніальною імперією. Чому це важливо
27 червня, 17:51
Командувач Об’єднаних сил: генерала Содоля замінив генерал Гнатов
Касандру звали Мар’яна. Як міняють генералів в Україні Кадри
25 червня, 13:40
FT: Цей крок також здатний ще більше розпалити гнів Росії щодо США, які вже поставили Україні зброю на мільярди доларів, щоб протистояти російським атакам
Україна вперше почне закупівлі скрапленого газу напряму з США – FT
14 червня, 02:51
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
Окупанти відновили роботу пошкодженої ЗСУ поромної переправи у Криму
18 червня, 15:28
Офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб Альянс під час саміту у липні пообіцяв, що Україна має «міст» до членства в НАТО, а не «незворотний шлях»
Союзники обговорюють, які зобов'язання надати Україні для вступу в НАТО
19 червня, 16:29
Ракети ER GMLRS пройшли низку успішних випробувань
Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars
28 червня, 11:54
У графіках є три категорії відключень
Відключення світла 5 липня: графіки від «Укренерго»
4 липня, 17:43
Знижене споживання у вихідний день дало змогу зменшити обсяг відключень електроенергії
«Укренерго» вже вдруге поліпшило графіки відключення світла 6 липня
6 липня, 12:42

Інна Совсун

Треба зменшити споживання електрики. Як це зробити безболісно
Треба зменшити споживання електрики. Як це зробити безболісно
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
Чому люди стали пишатися ухилянтами?
Чому люди стали пишатися ухилянтами?
Скільки держслужбовців потрібно Україні
Скільки держслужбовців потрібно Україні
Про жеребкування і мобілізацію депутатів
Про жеребкування і мобілізацію депутатів
Чому так важко реформувати освіту в Україні
Чому так важко реформувати освіту в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
«Спроби вбити були». Буданов розповів про замахи на Путіна
29K
Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
15K
Демографічна криза: скільки людей залишиться в Україні через 10 років
8607
Мобілізований Вакарчук вирушає у світовий благодійний тур
5673
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Сьогодні, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Сьогодні, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Сьогодні, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
Вчора, 16:23
Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Вчора, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
11 липня, 13:51

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua