Треба зменшити споживання електрики. Як це зробити безболісно

«Не існує маленького зниження споживання, як не існує маленьких донатів»

Про кондиціонери вже, здається, знають і говорять усі. Це дійсно, 1/3 домашньої потреби в електроенергії. Якщо ми всі разом увімкнемо кондиціонери, система не витримає, і всі надовго залишимося без світла. Так, режим охолодження на 18 градусів – це ведмежа послуга енергосистемі й усім довкола. Спеку в місті дуже важко витримати, і це привіт місцевій владі, яка багато років поспіль методично й наполегливо знищує зелені насадження, які дають тінь і прохолоду.

Якщо зовсім важко, вентилятор – це хороший компроміс, він споживає значно менше й може бути бездротовим.

Але мета цього поста – не побути капітанкою Очевидність і подратувати всіх навколо в цю шалену спеку. Я хочу ще раз проговорити, як кожен і кожна можуть зменшити обсяг споживання в масштабах своєї квартири чи офісу, не докладаючи надзусиль. Адже зменшення споживання хоча б на 10-20% дуже допоможе усій країні. Поїхали.

Вимкнути з розетки все, чим ви не користуєтеся прямо зараз: пралки, телевізори, мікрохвильовки, комп'ютери, зарядки, подовжувачі. У Каліфорнії виміряли, що пасивне споживання електрики побутовими приладами – це 23% споживання електроенергії вдома. Тобто майже чверть електрики йде в порожнечу. Якщо вимкнути непотрібне – можна зменшити платіжку на чверть та допомогти мати електрику тим, хто її потребує. Замінити старі лампи розжарювання, лампочки Ілліча (це ж навіть звучить огидно), на економні LED – і це зекономить 8-9% на платіжці. Такі результати дослідження, що проводилося в Японії. LED лампи дорожчі, але мають у 25 разів довший термін експлуатації та споживають в 10 разів менше електрики за старі лампи розжарювання. Ми вже мали класну ініціативу із обміну старих ламп Ілліча на LED, завдяки чому обміняли понад 20 млн лампочок. Виставити нижчу температуру прання. Пральна машина може споживати до 12% від загального споживання електрики побутовими приладами. Якщо виставляти температуру прання 30-60°C замість 90°C, вона споживатиме електроенергії у 2-3 рази менше. Тобто загальне споживання світла вдома скоротиться на 3-4%. До того ж прання можна виставляти на ніч – якщо ви маєте нормальну звукоізоляцію і двозонний лічильник, це ще й зекономить вам гроші. Нижча температура нагрівання бойлера. Україна – дуже бойлеризована країна, і зараз це сильно тисне на енергосистему. Ставте нижчі температури нагрівання. Якщо маєте смарт-розетку, або сам бойлер має розумну систему контролю, ставте його грітися вночі або опівдні. Тимчасова відмова від духовки в електричних плитах. Електроплита взагалі споживає чимало електрики, але саме духовка – найбільш витратна. Обмеження користування нею на найближчі тижні – зменшить споживання світла в побуті ще на кілька відсотків. Якщо ви можете скип’ятити воду на газовій плитці, а не вмикати електрочайник вранці чи ввечері – це буде послуга усій енергосистемі.

Звісно, мені б хотілося, щоб Мінцифри разом з «Укренерго» запустили у Дії пуш-повідомлення «Зменшіть споживання прямо зараз, будь ласка», або «Перемкніть бойлер/ пралку/ посудомийку на ХХ годину». Як сповіщення про повітряну тривогу нам потрібне сповіщення про енергетичну небезпеку. Але поки доводиться обходитися власними силами й власним розумінням. Не існує маленького зниження споживання, як не існує маленьких донатів.