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Без опадів, переважно до 34° тепла: прогноз погоди на 19 липня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Без опадів, переважно до 34° тепла: прогноз погоди на 19 липня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У п’ятницю очікується мінлива хмарність

19 липня опадів не передбачається. Температура вдень переважно сягатиме до 29-34° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр

У п’ятницю буде мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах, вдень і в південно-східній частині місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря у західних, північних та Вінницькій областях вночі сягатиме 16-21°, вдень – 25-30°. У Карпатах вночі очікується 14-17°, вдень – 18-23°.

На решті території вночі сягатиме 20-25°, вдень – 29-34°. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильна спека 35-38°.

Без опадів, переважно до 34° тепла: прогноз погоди на 19 липня фото 1

На Київщині очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме від 16° до 21° тепла вночі та 25-30° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 20° тепла вночі та 27-29° тепла вдень.

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Теги: спека гроза прогноз погоди погода

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